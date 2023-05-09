Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 09.05.2023 (обновлено: 15:55 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/kishinev-1870587134.html
В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку"
В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2023
В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку"
В организованной по инициативе Илана Шора колонне "Бессмертного полка" по центральным улицам столицы Кишинева прошли около 50 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:49
2023-05-09T15:55
в мире
молдавия
кишинев
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870625243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38ccbbb54b8e0e5e6d350e5d8cefd26f.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В организованной по инициативе Илана Шора колонне "Бессмертного полка" по центральным улицам столицы Кишинева прошли около 50 тысяч человек, сообщил корреспондент РИА Новости. Акцию инициировала и проводит оппозиционная в Молдавии партия "Шор", маршрут шествия — от пересечения бульвара Стефана Великого и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Ранее во вторник отдельное шествие начали представители гражданского общества — национальный комитет "Победа", к которому присоединились партия социалистов и коммунисты. "Это не политическая акция. Это одновременно и дань памяти тем, кто освободил нашу страну от нацистов, и своеобразный призыв к нынешнему поколению не забывать подвиги героев", — сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат парламента Вадим Фотеску. Участники акции несут фотографии своих близких, кто участвовал в боях за освобождение Молдавии и Европы. Длина этого маршрута памятного шествия — 640 метров. В прошлом году центральные власти Молдавии ввели запрет на георгиевскую ленту, объявив ее символом агрессии и пропаганды войны. За ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Тем не менее многие участники шествия не отказались от этого символа. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен в прошлом году легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение подвергли критике политики и гражданские активисты из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, но полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии". Полиция Кишинева предупредила граждан, что ношение георгиевской ленты 9 мая запрещено, как и в другие дни. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали героями Советского Союза.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230509/sandu-1870562547.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Бессмертный полк" в Молдавии
"Бессмертный полк" прошел в Кишиневе. Многие пришли с георгиевскими ленточками - несмотря на угрозы властей штрафовать за это.
2023-05-09T10:49
true
PT0M56S
Возложение цветов к Вечному огню в Кишиневе
Колонна сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор" возложила цветы к Вечному огню в Кишиневе
2023-05-09T10:49
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870625243_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ad25cc7ce5aa0e0aaf9f98d3ad46043d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Кишинев, День Победы, День Победы — 2023
В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку"

В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку", организованном Шором

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В организованной по инициативе Илана Шора колонне "Бессмертного полка" по центральным улицам столицы Кишинева прошли около 50 тысяч человек, сообщил корреспондент РИА Новости.
Акцию инициировала и проводит оппозиционная в Молдавии партия "Шор", маршрут шествия — от пересечения бульвара Стефана Великого и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Ранее во вторник отдельное шествие начали представители гражданского общества — национальный комитет "Победа", к которому присоединились партия социалистов и коммунисты.
"Это не политическая акция. Это одновременно и дань памяти тем, кто освободил нашу страну от нацистов, и своеобразный призыв к нынешнему поколению не забывать подвиги героев", — сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат парламента Вадим Фотеску.
Участники акции несут фотографии своих близких, кто участвовал в боях за освобождение Молдавии и Европы. Длина этого маршрута памятного шествия — 640 метров.
В прошлом году центральные власти Молдавии ввели запрет на георгиевскую ленту, объявив ее символом агрессии и пропаганды войны. За ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Тем не менее многие участники шествия не отказались от этого символа.
«

"Мне абсолютно безразлично, что там приняли власти, для меня лично георгиевская лента не символ войны, а символ освобождения. Ни штрафы, ни любое незаконное наказание за ее ношение меня не пугают", — заявил почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.

Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен в прошлом году легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение подвергли критике политики и гражданские активисты из-за возможности различных толкований.
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, но полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии".
Полиция Кишинева предупредила граждан, что ношение георгиевской ленты 9 мая запрещено, как и в другие дни.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Молдавия 9 мая отмечает День мира, заявила Санду
Вчера, 09:22
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали героями Советского Союза.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
Церемония перезахоронения останков красноармейцев времен Великой Отечественной войны в деревне Мокрое Московской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Рус, сдавайся": старые песни о том, как украсть нашу победу
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала