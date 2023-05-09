https://ria.ru/20230509/kishinev-1870587134.html

В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку"

В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2023

В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку"

В организованной по инициативе Илана Шора колонне "Бессмертного полка" по центральным улицам столицы Кишинева прошли около 50 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:49

2023-05-09T10:49

2023-05-09T15:55

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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В организованной по инициативе Илана Шора колонне "Бессмертного полка" по центральным улицам столицы Кишинева прошли около 50 тысяч человек, сообщил корреспондент РИА Новости. Акцию инициировала и проводит оппозиционная в Молдавии партия "Шор", маршрут шествия — от пересечения бульвара Стефана Великого и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Ранее во вторник отдельное шествие начали представители гражданского общества — национальный комитет "Победа", к которому присоединились партия социалистов и коммунисты. "Это не политическая акция. Это одновременно и дань памяти тем, кто освободил нашу страну от нацистов, и своеобразный призыв к нынешнему поколению не забывать подвиги героев", — сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат парламента Вадим Фотеску. Участники акции несут фотографии своих близких, кто участвовал в боях за освобождение Молдавии и Европы. Длина этого маршрута памятного шествия — 640 метров. В прошлом году центральные власти Молдавии ввели запрет на георгиевскую ленту, объявив ее символом агрессии и пропаганды войны. За ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Тем не менее многие участники шествия не отказались от этого символа. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен в прошлом году легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение подвергли критике политики и гражданские активисты из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, но полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии". Полиция Кишинева предупредила граждан, что ношение георгиевской ленты 9 мая запрещено, как и в другие дни. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали героями Советского Союза.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/sandu-1870562547.html

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"Бессмертный полк" в Молдавии "Бессмертный полк" прошел в Кишиневе. Многие пришли с георгиевскими ленточками - несмотря на угрозы властей штрафовать за это. 2023-05-09T10:49 true PT0M56S

Возложение цветов к Вечному огню в Кишиневе Колонна сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор" возложила цветы к Вечному огню в Кишиневе 2023-05-09T10:49 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, день победы, день победы — 2023