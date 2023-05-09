https://ria.ru/20230509/kishinev-1870584602.html
В Кишиневе стартовали марш Памяти и "Бессмертный полк"
В Кишиневе стартовали марш Памяти и "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2023
В Кишиневе стартовали марш Памяти и "Бессмертный полк"
Жители Кишинева, в том числе участники акции "Бессмертный полк", единой колонной двинулись маршем Памяти по центральному бульвару в сторону мемориального... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:41
2023-05-09T10:41
2023-05-09T14:38
в мире
молдавия
кишинев
день победы
день победы — 2023
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Жители Кишинева, в том числе участники акции "Бессмертный полк", единой колонной двинулись маршем Памяти по центральному бульвару в сторону мемориального комплекса "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор". Демонстранты идут без партийных знамен. Они держат в руках портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение Родины от нацистов. Также в руках у демонстрантов красные флаги. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что центральные власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. В колонне также идут ветераны, исполнительный секретарь партии социалистов, бывший глава республики Игорь Додон, гражданские активисты, депутаты парламента. Они отметили, что 9 мая для них национальный праздник. С раннего утра жители столицы Молдавии собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии уже приняли участие первые лица республики: президент страны Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу. Они заявили журналистам, что 9 мая отмечают День памяти и примирения. Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Акция "Бессмертный полк" проходит по всей Молдавии, включая Гагаузскую автономию. Ранее представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, передав им подарки и вручив цветы. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870583740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_859c50217b27a579b25a900157cedc8e.jpg
"Бессмертный полк" в Молдавии
"Бессмертный полк" прошел в Кишиневе. Многие пришли с георгиевскими ленточками - несмотря на угрозы властей штрафовать за это.
2023-05-09T10:41
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Кишинев, День Победы, День Победы — 2023
В Кишиневе стартовали марш Памяти и "Бессмертный полк"
Участники марша Памяти и "Бессмертного полка" двинулись к мемориалу в Кишиневе
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Жители Кишинева, в том числе участники акции "Бессмертный полк", единой колонной двинулись маршем Памяти по центральному бульвару в сторону мемориального комплекса "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор".
Демонстранты идут без партийных знамен. Они держат в руках портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение Родины от нацистов. Также в руках у демонстрантов красные флаги. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что центральные власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
В колонне также идут ветераны, исполнительный секретарь партии социалистов, бывший глава республики Игорь Додон
, гражданские активисты, депутаты парламента. Они отметили, что 9 мая для них национальный праздник.
"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется
С раннего утра жители столицы Молдавии
собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии уже приняли участие первые лица республики: президент страны Майя Санду
, премьер-министр Дорин Речан
, спикер парламента Игорь Гросу
. Они заявили журналистам, что 9 мая отмечают День памяти и примирения.
Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Акция "Бессмертный полк" проходит по всей Молдавии, включая Гагаузскую автономию. Ранее представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, передав им подарки и вручив цветы.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником