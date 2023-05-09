https://ria.ru/20230509/kishinev-1870584602.html

В Кишиневе стартовали марш Памяти и "Бессмертный полк"

В Кишиневе стартовали марш Памяти и "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2023

В Кишиневе стартовали марш Памяти и "Бессмертный полк"

Жители Кишинева, в том числе участники акции "Бессмертный полк", единой колонной двинулись маршем Памяти по центральному бульвару в сторону мемориального... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:41

2023-05-09T10:41

2023-05-09T14:38

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Жители Кишинева, в том числе участники акции "Бессмертный полк", единой колонной двинулись маршем Памяти по центральному бульвару в сторону мемориального комплекса "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор". Демонстранты идут без партийных знамен. Они держат в руках портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение Родины от нацистов. Также в руках у демонстрантов красные флаги. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что центральные власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. В колонне также идут ветераны, исполнительный секретарь партии социалистов, бывший глава республики Игорь Додон, гражданские активисты, депутаты парламента. Они отметили, что 9 мая для них национальный праздник. С раннего утра жители столицы Молдавии собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии уже приняли участие первые лица республики: президент страны Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу. Они заявили журналистам, что 9 мая отмечают День памяти и примирения. Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Акция "Бессмертный полк" проходит по всей Молдавии, включая Гагаузскую автономию. Ранее представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, передав им подарки и вручив цветы. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Бессмертный полк" в Молдавии "Бессмертный полк" прошел в Кишиневе. Многие пришли с георгиевскими ленточками - несмотря на угрозы властей штрафовать за это. 2023-05-09T10:41 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, день победы, день победы — 2023