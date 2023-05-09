https://ria.ru/20230509/kino-1869484210.html

Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах

Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах - РИА Новости, 09.05.2023

Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах

Телепремьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах, сообщает пресс-служба проекта. Его покажут 9 мая сразу после Парада Победы на ТНТ,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T06:03

2023-05-09T06:03

2023-05-09T06:03

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Телепремьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах, сообщает пресс-служба проекта. Его покажут 9 мая сразу после Парада Победы на ТНТ, ТВ-3, НТВ и "Пятнице!".Картина основана на романе Александра Звягинцева "На веки вечные". Главный герой – капитан Игорь Волгин (Сергей Кемпо). В Нюрнберг его отправляют работать переводчиком. Волгин будет наблюдать за судом, а также попытается найти брата. Помогать ему будет Лена (Любовь Аксенова) — советская девушка, побывавшая в немецком плену. В картине также задействованы Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Бардуков и Игорь Петренко и актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.Режиссер проекта Николай Лебедев известен по фильмам "Легенда №17", "Экипаж", "Звезда" и другим. Композитор — Эдуард Артемьев. "Работа над музыкальным оформлением этой картины стала одной из последних в его жизни", — уточняют в пресс-службе. Оператор — Ирек Хартович.

https://ria.ru/20230503/muzyka-1869367589.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , сергей безруков, евгений миронов