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Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах - РИА Новости, 09.05.2023
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Культура
 
06:03 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/kino-1869484210.html
Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах
Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах - РИА Новости, 09.05.2023
Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах
Телепремьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах, сообщает пресс-служба проекта. Его покажут 9 мая сразу после Парада Победы на ТНТ,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T06:03
2023-05-09T06:03
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Телепремьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах, сообщает пресс-служба проекта. Его покажут 9 мая сразу после Парада Победы на ТНТ, ТВ-3, НТВ и "Пятнице!".Картина основана на романе Александра Звягинцева "На веки вечные". Главный герой – капитан Игорь Волгин (Сергей Кемпо). В Нюрнберг его отправляют работать переводчиком. Волгин будет наблюдать за судом, а также попытается найти брата. Помогать ему будет Лена (Любовь Аксенова) — советская девушка, побывавшая в немецком плену. В картине также задействованы Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Бардуков и Игорь Петренко и актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.Режиссер проекта Николай Лебедев известен по фильмам "Легенда №17", "Экипаж", "Звезда" и другим. Композитор — Эдуард Артемьев. "Работа над музыкальным оформлением этой картины стала одной из последних в его жизни", — уточняют в пресс-службе. Оператор — Ирек Хартович.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , сергей безруков, евгений миронов
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Сергей Безруков, Евгений Миронов
Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах

Телепремьера фильма "Нюрнберг" пройдет на ТНТ, ТВ-3, НТВ и "Пятнице!" после Парада Победы

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)Кадр из фильма "Нюрнберг"
Кадр из фильма Нюрнберг
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Телепремьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах, сообщает пресс-служба проекта. Его покажут 9 мая сразу после Парада Победы на ТНТ, ТВ-3, НТВ и "Пятнице!".
Картина основана на романе Александра Звягинцева "На веки вечные".
«
"Это масштабный игровой полнометражный фильм о "суде народов", перед которым предстали бывшие руководители Третьего Рейха", — рассказывают в пресс-службе.
Главный герой – капитан Игорь Волгин (Сергей Кемпо). В Нюрнберг его отправляют работать переводчиком. Волгин будет наблюдать за судом, а также попытается найти брата. Помогать ему будет Лена (Любовь Аксенова) — советская девушка, побывавшая в немецком плену.
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)Кадр из фильма "Нюрнберг"
Кадр из фильма Нюрнберг
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
Кадр из фильма "Нюрнберг"
«
"Проект мне понравился тем, что, с одной стороны, это блокбастер о главном судебном процессе XX века и абсолютный момент​ торжества добра над злом. А с другой —​ это кино показывает еще и камерную историю о людях, жизни которых искалечила война", — говорит Аксенова.
В картине также задействованы Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Бардуков и Игорь Петренко и актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)Кадр из фильма "Нюрнберг"
Кадр из фильма Нюрнберг
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
Кадр из фильма "Нюрнберг"
Режиссер проекта Николай Лебедев известен по фильмам "Легенда №17", "Экипаж", "Звезда" и другим. Композитор — Эдуард Артемьев. "Работа над музыкальным оформлением этой картины стала одной из последних в его жизни", — уточняют в пресс-службе. Оператор — Ирек Хартович.
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