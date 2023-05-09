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На Украине сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 09.05.2023 (обновлено: 06:33 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/kiev-1870547148.html
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
На Украине сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 09.05.2023
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
В Киеве, где ранее объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:39
2023-05-09T06:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киеве, где ранее объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале."Очень сильный взрыв в Киеве!" — написал парламентарий.Не уточняется, где конкретно он произошел, а также есть ли какие-либо разрушения.Ранее, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили на всей территории страны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
На Украине сообщили о взрыве в Киеве

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киеве, где ранее объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
"Очень сильный взрыв в Киеве!" — написал парламентарий.
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Не уточняется, где конкретно он произошел, а также есть ли какие-либо разрушения.
Ранее, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили на всей территории страны.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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