https://ria.ru/20230509/kiev-1870547148.html

На Украине сообщили о взрыве в Киеве

На Украине сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 09.05.2023

На Украине сообщили о взрыве в Киеве

В Киеве, где ранее объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T05:39

2023-05-09T05:39

2023-05-09T06:33

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киеве, где ранее объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале."Очень сильный взрыв в Киеве!" — написал парламентарий.Не уточняется, где конкретно он произошел, а также есть ли какие-либо разрушения.Ранее, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили на всей территории страны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html

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киев

украина

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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф