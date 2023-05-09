https://ria.ru/20230509/istrebiteli-1870675848.html
Швеция не намерена передавать Украине свои истребители
Швеция не намерена передавать Украине свои истребители - РИА Новости, 09.05.2023
Швеция не намерена передавать Украине свои истребители
Швеция не намерена передавать истребители JAS Gripen Украине, заявил глава минобороны королевства Пол Йонсон. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:55
2023-05-09T22:55
2023-05-09T22:55
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Швеция не намерена передавать истребители JAS Gripen Украине, заявил глава минобороны королевства Пол Йонсон. "У нас сейчас нет лишних истребителей JAS (Gripen), которые мы можем отправить на Украину", - приводит слова Йонсона шведский телеканал SVT. В марте министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Швеция выделила Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230508/postavki-1870503052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, швеция, ллойд остин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Швеция, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО
Швеция не намерена передавать Украине свои истребители
Глава Минобороны Швеции Йонсон: в стране нет JAS Gripen, которые можно передать Украине