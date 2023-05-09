https://ria.ru/20230509/ierusalim-1870605250.html

Российский посол возложил венок к "Свече памяти" в Иерусалиме

Российский посол возложил венок к "Свече памяти" в Иерусалиме - РИА Новости, 09.05.2023

Российский посол возложил венок к "Свече памяти" в Иерусалиме

Посол России в Израиле Анатолий Викторов вместе с ветеранами и пережившими блокаду Ленинграда возложили цветы и венки к памятнику "Свеча памяти" в Иерусалиме в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:29

2023-05-09T12:29

2023-05-09T12:29

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израиль

иерусалим

россия

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кнессет израиля

день победы

день победы — 2023

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ИЕРУСАЛИМ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вместе с ветеранами и пережившими блокаду Ленинграда возложили цветы и венки к памятнику "Свеча памяти" в Иерусалиме в День Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В Иерусалиме, где в январе 2020 года в присутствии лидеров России и Израиля был открыт мемориал "Свеча памяти", посвящённый блокадникам Ленинграда и защитникам города, праздничная церемония началась рано утром. Викторов рассказал, что с победой над гитлеровской Германией 9 мая в Израиле связывают саму возможность создания еврейского государства. "Израиль относится к числу тех стран, для которых День Победы 9 Мая это праздник священный и народный. Он отмечается с большим чувством, сердечно и широко ... Здесь отмечают этот праздник, потому что хорошо помнят о том, что погибли миллионы советских людей, включая три миллиона советских евреев ... помнят о том, что Красная армия была решающей силой, которая разгромила нацизм, конечно вспоминают о том, что до полумиллиона евреев героически воевали в рядах Красной армии. Память об этом, конечно, священна и незыблема", - заявил Викторов российским журналистам. Церемония прошла в присутствии представителей израильского парламента (Кнессета), чиновников мэрии Иерусалима, представителей объединений ветеранов, блокадников и переживших Холокост. Собравшиеся поздравляли ветеранов, к мемориалу была доставлена лампада с огнём от могилы Неизвестного солдата в Москве. С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников Израиля в 2017 году в стране традиционно проходили парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870565711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иерусалим, россия, анатолий викторов, кнессет израиля, день победы, день победы — 2023