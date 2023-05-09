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Российский посол возложил венок к "Свече памяти" в Иерусалиме - РИА Новости, 09.05.2023
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12:29 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/ierusalim-1870605250.html
Российский посол возложил венок к "Свече памяти" в Иерусалиме
Российский посол возложил венок к "Свече памяти" в Иерусалиме - РИА Новости, 09.05.2023
Российский посол возложил венок к "Свече памяти" в Иерусалиме
Посол России в Израиле Анатолий Викторов вместе с ветеранами и пережившими блокаду Ленинграда возложили цветы и венки к памятнику "Свеча памяти" в Иерусалиме в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:29
2023-05-09T12:29
в мире
израиль
иерусалим
россия
анатолий викторов
кнессет израиля
день победы
день победы — 2023
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ИЕРУСАЛИМ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вместе с ветеранами и пережившими блокаду Ленинграда возложили цветы и венки к памятнику "Свеча памяти" в Иерусалиме в День Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В Иерусалиме, где в январе 2020 года в присутствии лидеров России и Израиля был открыт мемориал "Свеча памяти", посвящённый блокадникам Ленинграда и защитникам города, праздничная церемония началась рано утром. Викторов рассказал, что с победой над гитлеровской Германией 9 мая в Израиле связывают саму возможность создания еврейского государства. "Израиль относится к числу тех стран, для которых День Победы 9 Мая это праздник священный и народный. Он отмечается с большим чувством, сердечно и широко ... Здесь отмечают этот праздник, потому что хорошо помнят о том, что погибли миллионы советских людей, включая три миллиона советских евреев ... помнят о том, что Красная армия была решающей силой, которая разгромила нацизм, конечно вспоминают о том, что до полумиллиона евреев героически воевали в рядах Красной армии. Память об этом, конечно, священна и незыблема", - заявил Викторов российским журналистам. Церемония прошла в присутствии представителей израильского парламента (Кнессета), чиновников мэрии Иерусалима, представителей объединений ветеранов, блокадников и переживших Холокост. Собравшиеся поздравляли ветеранов, к мемориалу была доставлена лампада с огнём от могилы Неизвестного солдата в Москве. С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников Израиля в 2017 году в стране традиционно проходили парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870565711.html
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в мире, израиль, иерусалим, россия, анатолий викторов, кнессет израиля, день победы, день победы — 2023
В мире, Израиль, Иерусалим, Россия, Анатолий Викторов, Кнессет Израиля, День Победы, День Победы — 2023
Российский посол возложил венок к "Свече памяти" в Иерусалиме

Российский посол и ветераны-блокадники возложили венки к "Свече памяти" в Иерусалиме

© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов . Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вместе с ветеранами и пережившими блокаду Ленинграда возложили цветы и венки к памятнику "Свеча памяти" в Иерусалиме в День Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В Иерусалиме, где в январе 2020 года в присутствии лидеров России и Израиля был открыт мемориал "Свеча памяти", посвящённый блокадникам Ленинграда и защитникам города, праздничная церемония началась рано утром. Викторов рассказал, что с победой над гитлеровской Германией 9 мая в Израиле связывают саму возможность создания еврейского государства.
Мемориал в парке Вейверли. 9 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Вчера, 09:41
"Израиль относится к числу тех стран, для которых День Победы 9 Мая это праздник священный и народный. Он отмечается с большим чувством, сердечно и широко ... Здесь отмечают этот праздник, потому что хорошо помнят о том, что погибли миллионы советских людей, включая три миллиона советских евреев ... помнят о том, что Красная армия была решающей силой, которая разгромила нацизм, конечно вспоминают о том, что до полумиллиона евреев героически воевали в рядах Красной армии. Память об этом, конечно, священна и незыблема", - заявил Викторов российским журналистам.
Церемония прошла в присутствии представителей израильского парламента (Кнессета), чиновников мэрии Иерусалима, представителей объединений ветеранов, блокадников и переживших Холокост. Собравшиеся поздравляли ветеранов, к мемориалу была доставлена лампада с огнём от могилы Неизвестного солдата в Москве.
С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников Израиля в 2017 году в стране традиционно проходили парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия.
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В миреИзраильИерусалимРоссияАнатолий ВикторовКнессет ИзраиляДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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