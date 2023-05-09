https://ria.ru/20230509/gruziya-1870607392.html
В Грузии почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Грузии почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2023
В Грузии почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Представители грузинских властей, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, почтили память погибших в Великой Отечественной войне по случаю 78-й... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:38
2023-05-09T12:38
2023-05-09T12:38
в мире
грузия
тбилиси
ираклий гарибашвили
каха каладзе (мэр тбилиси)
мелитон кантария
день победы
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Представители грузинских властей, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, почтили память погибших в Великой Отечественной войне по случаю 78-й годовщины Победы и поздравили ветеранов, сообщила пресс-служба правительства. Политики, в том числе премьер, мэр Тбилиси Каха Каладзе и члены кабмина, собрались в парке ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси и возложили венки к памятнику герою войны Мелитону Кантарии. Присутствующие в парке ветераны принимают поздравления от правительственных лиц и рядовых граждан. "Прежде всего хочу поздравить наших героических ветеранов с сегодняшним днем. Хочу поздравить наших ветеранов с днем разгрома этого великого зла, фашизма, и нашей победы. Хочу отметить, что роль нашей страны и наших грузин, нашего народа в победе в этой Великой Отечественной войне, несомненно, неоценима. В этой войне участвовали 700 тысяч грузин, более половины из которых героически пожертвовали собой", - приводит пресс-служба слова премьера. Ранее правительство Грузии выделило одноразовую финансовую помощь в размере тысячи лари (более 400 долларов) ветеранам Великой Отечественной войны. Мэрия Тбилиси также передала по тысяче лари 47 ветеранам. В Грузии 9 мая отмечают День победы над фашизмом.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870606907.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, каха каладзе (мэр тбилиси), мелитон кантария, день победы
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Гарибашвили, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Мелитон Кантария, День Победы
В Грузии почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Представители властей Грузии почтили память погибших в Великой Отечественной войне
ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Представители грузинских властей, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, почтили память погибших в Великой Отечественной войне по случаю 78-й годовщины Победы и поздравили ветеранов, сообщила пресс-служба правительства.
Политики, в том числе премьер, мэр Тбилиси Каха Каладзе
и члены кабмина, собрались в парке ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси и возложили венки к памятнику герою войны Мелитону Кантарии
. Присутствующие в парке ветераны принимают поздравления от правительственных лиц и рядовых граждан.
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"Прежде всего хочу поздравить наших героических ветеранов с сегодняшним днем. Хочу поздравить наших ветеранов с днем разгрома этого великого зла, фашизма, и нашей победы. Хочу отметить, что роль нашей страны и наших грузин, нашего народа в победе в этой Великой Отечественной войне, несомненно, неоценима. В этой войне участвовали 700 тысяч грузин, более половины из которых героически пожертвовали собой", - приводит пресс-служба слова премьера.
Ранее правительство Грузии выделило одноразовую финансовую помощь в размере тысячи лари (более 400 долларов) ветеранам Великой Отечественной войны. Мэрия Тбилиси также передала по тысяче лари 47 ветеранам.
В Грузии 9 мая отмечают День победы над фашизмом.
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