https://ria.ru/20230509/gruziya-1870607392.html

В Грузии почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Грузии почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2023

В Грузии почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Представители грузинских властей, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, почтили память погибших в Великой Отечественной войне по случаю 78-й... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:38

2023-05-09T12:38

2023-05-09T12:38

в мире

грузия

тбилиси

ираклий гарибашвили

каха каладзе (мэр тбилиси)

мелитон кантария

день победы

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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Представители грузинских властей, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, почтили память погибших в Великой Отечественной войне по случаю 78-й годовщины Победы и поздравили ветеранов, сообщила пресс-служба правительства. Политики, в том числе премьер, мэр Тбилиси Каха Каладзе и члены кабмина, собрались в парке ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси и возложили венки к памятнику герою войны Мелитону Кантарии. Присутствующие в парке ветераны принимают поздравления от правительственных лиц и рядовых граждан. "Прежде всего хочу поздравить наших героических ветеранов с сегодняшним днем. Хочу поздравить наших ветеранов с днем ​​разгрома этого великого зла, фашизма, и нашей победы. Хочу отметить, что роль нашей страны и наших грузин, нашего народа в победе в этой Великой Отечественной войне, несомненно, неоценима. В этой войне участвовали 700 тысяч грузин, более половины из которых героически пожертвовали собой", - приводит пресс-служба слова премьера. Ранее правительство Грузии выделило одноразовую финансовую помощь в размере тысячи лари (более 400 долларов) ветеранам Великой Отечественной войны. Мэрия Тбилиси также передала по тысяче лари 47 ветеранам. В Грузии 9 мая отмечают День победы над фашизмом.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870606907.html

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грузия

тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, каха каладзе (мэр тбилиси), мелитон кантария, день победы