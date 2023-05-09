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Самые интересные малые города России: куда поехать на выходные - РИА Новости, 09.05.2023
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Туризм
 
08:00 09.05.2023 (обновлено: 08:10 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/goroda-1869674973.html
Самые интересные малые города России: куда поехать на выходные
Самые интересные малые города России: куда поехать на выходные - РИА Новости, 09.05.2023
Самые интересные малые города России: куда поехать на выходные
Уникальная старинная конюшня, альпака в монастыре, памятник Прометею — все это за пределами привычных туристических маршрутов. В провинциальных уголках немало... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:00
2023-05-09T08:10
туризм
туризм
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Уникальная старинная конюшня, альпака в монастыре, памятник Прометею — все это за пределами привычных туристических маршрутов. В провинциальных уголках немало интересного, и иногда ради впечатлений стоит отправиться в места, о которых еще не написаны путеводители. О необычных малых городах страны — в материале РИА Новости.Медовый месяц и ложка дегтя"В 26 километрах от Суздаля есть Гаврилов Посад — всего шесть тысяч населения, но там сохранилась единственная из трех конюшен Екатерины Великой. Причем в исходном виде. Там вывели породу владимирский тяжеловоз", — рассказывает директор Ассоциации малых туристских городов России Константин Анучин. В Гавриловом Посаде по-прежнему разводят лошадей.Работает в городке и Музей российских национальных напитков. Оказывается, это вовсе не водка, а, например, хлебное вино или ставленый мед, который выдерживают с водой или соком ягод. "Именно отсюда произошло выражение про бочку меда и ложку дегтя. Процесс был сложный. Мед закапывали на глубину двух метров — так он не прогревался и не промерзал. Бочку обмазывали дегтем, чтобы не промокала. Иногда он попадал в напиток и портил вкус", — объясняет эксперт. Зажиточные купцы делали такой "клад" на рождение сына, а вскрывали на его свадьбу. Так у молодоженов появился "медовый месяц" — после праздника они еще несколько недель допивали содержимое бочки. Альпака и шахтыВ Свердловской области есть Верхотурье, кремль в котором — самый маленький и самый молодой в России, а еще — это единственная сохранившаяся каменная крепость на Среднем Урале. В Свято-Покровском женском монастыре стали разводить альпака. Гостям на ферму можно, но животных гладить нельзя.Краснотурьинск в той же области тоже удивляет — идешь себе, а навстречу батюшка на моноколесе. Еще там находятся первый в России минералогический музей и Мемориальный дом-музей Александра Попова — ученого, изобретателя радио. За облик в стиле ампир Краснотурьинск называют на Урале маленьким Ленинградом. На местной набережной сходство двух городов особенно заметно. В Соликамске, через который проходил тракт до Тобольска, сейчас ведется большая добыча ископаемых. "Туристы могут спуститься в шахту. Не все это выдерживают, есть ограничения", — предупреждает Анучин. Придется надеть защитные каски, экипироваться фонарем и кислородным баллоном. После лифта специальный автобус провезет по лабиринту до места, где и сейчас добывают соль. Даже пыль здесь целебная, в отличие от других шахт, — ведь она насыщена полезными веществами. Рыжая девочка и мадам-кузнецВ Сарапуле на реке Каме в Удмуртии — интересный музейный квартал, красивая набережная, смотровые площадки на водонапорной башне, ставшей рестораном и гостиницей. По городу проводят экскурсии с "рыжей девочкой" — героиней повести Лидии Будогоской.В Сарапульском районе живет Александра Муратдымова — первая женщина, которую приняли в Гильдию кузнецов России. "Сначала она поставила кузню, а потом соседи присоединились — двор ко двору. Теперь принимают туристов, угощают чаем, рассказывают про мастерство, историю", — говорит Анучин.Любимая дача тещи ПушкинаВ селе Ярополец в Подмосковье есть монумент Ленину. Но он там не один, а с Надеждой Крупской. "Семейный портрет в виде памятника — большая редкость", — отмечает доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, генеральный директор Фонда развития малых исторических городов Юрий Щегольков.Еще в селе две уникальные усадьбы. Первая — Гончаровых, предков жены Александра Пушкина. Она хорошо сохранилась. Теща поэта любила наведываться в эти места. Вторая — в руинах — особняк графов Чернышевых. Тем не менее его стоит посмотреть. Построен в уникальном стиле — переходном от барокко к классицизму.Удивляет и храм Казанской иконы Божией Матери, возведенный в XVIII веке по указу владельца — графа Захара Чернышева. Церковь необычной архитектуры. На ней масонский знак: "Всевидящее око". А еще загляните на Ярополецкую ГЭС. Она недействующая, но зрелище настолько захватывает, что там даже свадьбы проводят. Неоготика под ТверьюСтарица — древний городок в Тверской области, на берегу Волги. В его окрестностях находится Красная церковь. "Едешь по вполне обычной сельской местности Центральной России. И вдруг посреди деревни — собор в стиле неоготики. Это просто удивительно!" — делится впечатлениями Юрий Щегольков. Красивая постройка — копия Чесменской церкви, которая стоит в Санкт-Петебрурге. Храм в селе Красном появился в 1790-м, на десять лет позже оригинала. Инициатором и меценатом выступил действительный статский советник Марк Полторацкий.Советский памятник обнаженномуВолгореченск — городок в Костромской области, где есть интересный арт-объект. "В 1979-м здесь появился Прометей — первый памятник обнаженному человеку в Советском Союзе", — говорит Константин Анчунин. Монумент стоит на прежнем месте. Одно время его хотели убрать, но общественность защитила. Есть поверье: если женщина потрет Прометею пятку, в семье все будет хорошо, детей много. Сохранилась и необычная достопримечательность — фрагмент дороги XIX века. Ее называли "Екатерининка", а вела она на Макарьевскую ярмарку. Сам Волгореченск — город-спутник Костромской ГРЭС, третьей по мощности теплоэлектростанции в России.Самый маленький городВ Тульской области находится самый маленький город в России — Чекалин. Население менее тысячи человек. "Проезжаем его так быстро, что туристы не успевают заметить, а мы — рассказать. Самая длинная улица — 1200 метров", — объясняют экскурсоводы.Но все же остановиться в Чекалине стоит. "Во-первых, там очень красивый вид на Оку. Во-вторых — два самых современных музейных филиала в Тульской области. Один посвящен жизни в XIX веке, другой — Великой Отечественной войне", — говорит Юрий Щегольков. Здесь когда-то была древняя крепость — Чекалин входил в число 11 городов, которые в XVI веке держали оборону Московской Руси от набегов кочевников. На Соборной горе — деревянная часовня, недавно освященная в честь Святой Софии. "Всего в мире таких храмов не более 30: в Стамбуле, в Великом Новгороде, Полоцке..." — отмечает Щегольков. Теперь к списку официально присоединился и Чекалин.
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туризм, маршруты - туризм, туристы, отдых в россии, достопримечательности, суздаль, свердловская область
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, отдых в России, Достопримечательности, Суздаль, Свердловская область

Самые интересные малые города России: куда поехать на выходные

© iStock.com / AbabsolutumВерхотурский кремль
Верхотурский кремль - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© iStock.com / Ababsolutum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Уникальная старинная конюшня, альпака в монастыре, памятник Прометею — все это за пределами привычных туристических маршрутов. В провинциальных уголках немало интересного, и иногда ради впечатлений стоит отправиться в места, о которых еще не написаны путеводители. О необычных малых городах страны — в материале РИА Новости.

Медовый месяц и ложка дегтя

"В 26 километрах от Суздаля есть Гаврилов Посад — всего шесть тысяч населения, но там сохранилась единственная из трех конюшен Екатерины Великой. Причем в исходном виде. Там вывели породу владимирский тяжеловоз", — рассказывает директор Ассоциации малых туристских городов России Константин Анучин. В Гавриловом Посаде по-прежнему разводят лошадей.
Работает в городке и Музей российских национальных напитков. Оказывается, это вовсе не водка, а, например, хлебное вино или ставленый мед, который выдерживают с водой или соком ягод.
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской областиЛошади в Гавриловом Посаде
Лошади в Гавриловом Посаде
Лошади в Гавриловом Посаде
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
1 из 6
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской областиЛошади в Гавриловом Посаде
Лошади в Гавриловом Посаде
Лошади в Гавриловом Посаде
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
2 из 6
© Фото : Наталья Летунова / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской областиМузей национальных напитков в Гавриловом Посаде
Музей национальных напитков в Гавриловом Посаде
Музей национальных напитков в Гавриловом Посаде
© Фото : Наталья Летунова / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
3 из 6
© Фото : Наталья Летунова / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской областиМузей национальных напитков в Гавриловом Посаде
Музей национальных напитков в Гавриловом Посаде
Музей национальных напитков в Гавриловом Посаде
© Фото : Наталья Летунова / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
4 из 6
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской областиМузейно-дегустационный центр "Дворцовый завод" в Гавриловом Посаде
Музейно-дегустационный центр Дворцовый завод в Гавриловом Посаде
Музейно-дегустационный центр "Дворцовый завод" в Гавриловом Посаде
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
5 из 6
© Фото : Александр Бормотин / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской областиВид на Гаврилов Посад
Вид на Гаврилов Посад
Вид на Гаврилов Посад
© Фото : Александр Бормотин / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
6 из 6
Лошади в Гавриловом Посаде
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
1 из 6
Лошади в Гавриловом Посаде
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
2 из 6
Музей национальных напитков в Гавриловом Посаде
© Фото : Наталья Летунова / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
3 из 6
Музей национальных напитков в Гавриловом Посаде
© Фото : Наталья Летунова / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
4 из 6
Музейно-дегустационный центр "Дворцовый завод" в Гавриловом Посаде
© Фото : Митя Разум / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
5 из 6
Вид на Гаврилов Посад
© Фото : Александр Бормотин / Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области
6 из 6
"Именно отсюда произошло выражение про бочку меда и ложку дегтя. Процесс был сложный. Мед закапывали на глубину двух метров — так он не прогревался и не промерзал. Бочку обмазывали дегтем, чтобы не промокала. Иногда он попадал в напиток и портил вкус", — объясняет эксперт.
Зажиточные купцы делали такой "клад" на рождение сына, а вскрывали на его свадьбу. Так у молодоженов появился "медовый месяц" — после праздника они еще несколько недель допивали содержимое бочки.

Альпака и шахты

В Свердловской области есть Верхотурье, кремль в котором — самый маленький и самый молодой в России, а еще — это единственная сохранившаяся каменная крепость на Среднем Урале.
В Свято-Покровском женском монастыре стали разводить альпака. Гостям на ферму можно, но животных гладить нельзя.
© iStock.com / aphonua

Верхотурский кремль

Верхотурский Кремль

Верхотурский кремль

© iStock.com / aphonua
1 из 4
© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

Альпаки на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте
2 из 4
© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

Альпаки на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте
3 из 4
© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

Альпаки на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте
4 из 4

Верхотурский кремль

© iStock.com / aphonua
1 из 4

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте
2 из 4

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте
3 из 4

Альпака на территории Свято-Покровского женского монастыря в городе Верхотурье

© Фото : Свято-Покровский Женский Монастырь г.Верхотурье / ВКонтакте
4 из 4
Краснотурьинск в той же области тоже удивляет — идешь себе, а навстречу батюшка на моноколесе. Еще там находятся первый в России минералогический музей и Мемориальный дом-музей Александра Попова — ученого, изобретателя радио. За облик в стиле ампир Краснотурьинск называют на Урале маленьким Ленинградом. На местной набережной сходство двух городов особенно заметно.
© Фото : Администрация городского округа Краснотурьинск / ВКонтактеНабережная в Краснотурьинске
Набережная в Краснотурьинске
Набережная в Краснотурьинске
© Фото : Администрация городского округа Краснотурьинск / ВКонтакте
1 из 4
CC BY-SA 4.0 / Наумов Андрей / Федоровский геологический музей в Краснотурьинске / Cropped image Федоровский геологический музей в Краснотурьинске
 Федоровский геологический музей в Краснотурьинске
Федоровский геологический музей в Краснотурьинске
CC BY-SA 4.0 / Наумов Андрей / Федоровский геологический музей в Краснотурьинске / Cropped image
2 из 4
CC BY-SA 4.0 / Хатанзеев Вячеслав Александрович / Дом, в котором жил А. С. Попов, ул. Попова, 70, Краснотурьинск / Cropped imageМемориальный дом-музей А. С. Попова в Краснотурьинске
Мемориальный дом-музей А. С. Попова в Краснотурьинске
Мемориальный дом-музей А. С. Попова в Краснотурьинске
CC BY-SA 4.0 / Хатанзеев Вячеслав Александрович / Дом, в котором жил А. С. Попов, ул. Попова, 70, Краснотурьинск / Cropped image
3 из 4
CC BY-SA 4.0 / Вадим Смальков / Экспонаты геологического музея имени Евграфа Федорова / Cropped image

Экспонаты Геологического музея имени Евграфа Федорова в Краснотурьинске

Экспонаты геологического музея имени Евграфа Федорова в Краснотурьинске

Экспонаты Геологического музея имени Евграфа Федорова в Краснотурьинске

CC BY-SA 4.0 / Вадим Смальков / Экспонаты геологического музея имени Евграфа Федорова / Cropped image
4 из 4
Набережная в Краснотурьинске
© Фото : Администрация городского округа Краснотурьинск / ВКонтакте
1 из 4
Федоровский геологический музей в Краснотурьинске
CC BY-SA 4.0 / Наумов Андрей / Федоровский геологический музей в Краснотурьинске / Cropped image
2 из 4
Мемориальный дом-музей А. С. Попова в Краснотурьинске
CC BY-SA 4.0 / Хатанзеев Вячеслав Александрович / Дом, в котором жил А. С. Попов, ул. Попова, 70, Краснотурьинск / Cropped image
3 из 4

Экспонаты Геологического музея имени Евграфа Федорова в Краснотурьинске

CC BY-SA 4.0 / Вадим Смальков / Экспонаты геологического музея имени Евграфа Федорова / Cropped image
4 из 4
В Соликамске, через который проходил тракт до Тобольска, сейчас ведется большая добыча ископаемых. "Туристы могут спуститься в шахту. Не все это выдерживают, есть ограничения", — предупреждает Анучин. Придется надеть защитные каски, экипироваться фонарем и кислородным баллоном.
После лифта специальный автобус провезет по лабиринту до места, где и сейчас добывают соль. Даже пыль здесь целебная, в отличие от других шахт, — ведь она насыщена полезными веществами.
© iStock.com / saz1977Соборная площадь в Соликамске
Соборная площадь в Соликамске - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© iStock.com / saz1977
Соборная площадь в Соликамске

Рыжая девочка и мадам-кузнец

В Сарапуле на реке Каме в Удмуртии — интересный музейный квартал, красивая набережная, смотровые площадки на водонапорной башне, ставшей рестораном и гостиницей. По городу проводят экскурсии с "рыжей девочкой" — героиней повести Лидии Будогоской.
© Фото : Александр Бречалов / ВКонтактеАлександра Муратдымова из Сарапула на фестивале кузнечного мастерства
Александра Муратдымова из Сарапула на фестивале кузнечного мастерства - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Александр Бречалов / ВКонтакте
Александра Муратдымова из Сарапула на фестивале кузнечного мастерства
В Сарапульском районе живет Александра Муратдымова — первая женщина, которую приняли в Гильдию кузнецов России. "Сначала она поставила кузню, а потом соседи присоединились — двор ко двору. Теперь принимают туристов, угощают чаем, рассказывают про мастерство, историю", — говорит Анучин.

Любимая дача тещи Пушкина

В селе Ярополец в Подмосковье есть монумент Ленину. Но он там не один, а с Надеждой Крупской. "Семейный портрет в виде памятника — большая редкость", — отмечает доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, генеральный директор Фонда развития малых исторических городов Юрий Щегольков.
CC BY 3.0 / karel291 / Yaropolets, Moskovskaya oblast', Russia, 143632Памятник Ленину и Крупской в Яропольце
Памятник Ленину и Крупской в Яропольце
Памятник Ленину и Крупской в Яропольце
CC BY 3.0 / karel291 / Yaropolets, Moskovskaya oblast', Russia, 143632
1 из 4
© iStock.com / Yulia-BУсадьба Гончаровых (Загряжских) в селе Ярополец
Усадьба Гончаровых (Загряжских) в селе Ярополец
Усадьба Гончаровых (Загряжских) в селе Ярополец
© iStock.com / Yulia-B
2 из 4
CC BY-SA 2.0 / Marat Nevlyutov / Храм Казанской иконы Божией МатериХрам Казанской иконы Божией Матери в селе Ярополец
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Ярополец
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Ярополец
CC BY-SA 2.0 / Marat Nevlyutov / Храм Казанской иконы Божией Матери
3 из 4
© Фото : "Музеи России" Усадьба Гончаровых, Ярополец
Усадьба Гончаровых, Ярополец
Усадьба Гончаровых, Ярополец
© Фото : "Музеи России"
4 из 4
Памятник Ленину и Крупской в Яропольце
CC BY 3.0 / karel291 / Yaropolets, Moskovskaya oblast', Russia, 143632
1 из 4
Усадьба Гончаровых (Загряжских) в селе Ярополец
© iStock.com / Yulia-B
2 из 4
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Ярополец
CC BY-SA 2.0 / Marat Nevlyutov / Храм Казанской иконы Божией Матери
3 из 4
Усадьба Гончаровых, Ярополец
© Фото : "Музеи России"
4 из 4
Еще в селе две уникальные усадьбы. Первая — Гончаровых, предков жены Александра Пушкина. Она хорошо сохранилась. Теща поэта любила наведываться в эти места. Вторая — в руинах — особняк графов Чернышевых. Тем не менее его стоит посмотреть. Построен в уникальном стиле — переходном от барокко к классицизму.
Удивляет и храм Казанской иконы Божией Матери, возведенный в XVIII веке по указу владельца — графа Захара Чернышева. Церковь необычной архитектуры. На ней масонский знак: "Всевидящее око".
А еще загляните на Ярополецкую ГЭС. Она недействующая, но зрелище настолько захватывает, что там даже свадьбы проводят.
© РИА Новости / Светлана БаеваЯрополец, ГЭС
Ярополец, ГЭС
Ярополец, ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3
© iStock.com / shellexxГЭС в селе Ярополец
ГЭС в селе Ярополец
ГЭС в селе Ярополец
© iStock.com / shellexx
2 из 3
© РИА Новости / Светлана БаеваЯрополец, ГЭС
Ярополец, ГЭС
Ярополец, ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
Ярополец, ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3
ГЭС в селе Ярополец
© iStock.com / shellexx
2 из 3
Ярополец, ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Неоготика под Тверью

Старица — древний городок в Тверской области, на берегу Волги. В его окрестностях находится Красная церковь. "Едешь по вполне обычной сельской местности Центральной России. И вдруг посреди деревни — собор в стиле неоготики. Это просто удивительно!" — делится впечатлениями Юрий Щегольков.
Красивая постройка — копия Чесменской церкви, которая стоит в Санкт-Петебрурге. Храм в селе Красном появился в 1790-м, на десять лет позже оригинала. Инициатором и меценатом выступил действительный статский советник Марк Полторацкий.
© iStock.com / Borisb17Храм Преображения Господня в селе Красном
Храм Преображения Господня в селе Красное - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© iStock.com / Borisb17
Храм Преображения Господня в селе Красном

Советский памятник обнаженному

Волгореченск — городок в Костромской области, где есть интересный арт-объект. "В 1979-м здесь появился Прометей — первый памятник обнаженному человеку в Советском Союзе", — говорит Константин Анчунин.
Монумент стоит на прежнем месте. Одно время его хотели убрать, но общественность защитила. Есть поверье: если женщина потрет Прометею пятку, в семье все будет хорошо, детей много.
CC BY-SA 4.0 / Andreykor / Культурный центр "Энергетик" в Волгореченске / Cropped imageКультурный центр "Энергетик" и скульптура "Прометей" в Волгореченске
Культурный центр Энергетик и скульптура Прометей в Волгореченске - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Andreykor / Культурный центр "Энергетик" в Волгореченске / Cropped image
Культурный центр "Энергетик" и скульптура "Прометей" в Волгореченске
Сохранилась и необычная достопримечательность — фрагмент дороги XIX века. Ее называли "Екатерининка", а вела она на Макарьевскую ярмарку. Сам Волгореченск — город-спутник Костромской ГРЭС, третьей по мощности теплоэлектростанции в России.
CC BY-SA 4.0 / Arina Saygina / Собор преподобного Тихона Луховского / Cropped imageСобор Преподобного Тихона Луховского
Собор Преподобного Тихона Луховского
Собор Преподобного Тихона Луховского
CC BY-SA 4.0 / Arina Saygina / Собор преподобного Тихона Луховского / Cropped image
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Костромская ГРЭС в Волгореченске Костромской области

Костромская ГРЭС в городе Волгореченск Костромской области

Костромская ГРЭС в Волгореченске Костромской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Собор Преподобного Тихона Луховского
CC BY-SA 4.0 / Arina Saygina / Собор преподобного Тихона Луховского / Cropped image
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Костромская ГРЭС в Волгореченске Костромской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самый маленький город

В Тульской области находится самый маленький город в России — Чекалин. Население менее тысячи человек. "Проезжаем его так быстро, что туристы не успевают заметить, а мы — рассказать. Самая длинная улица — 1200 метров", — объясняют экскурсоводы.
Но все же остановиться в Чекалине стоит. "Во-первых, там очень красивый вид на Оку. Во-вторых — два самых современных музейных филиала в Тульской области. Один посвящен жизни в XIX веке, другой — Великой Отечественной войне", — говорит Юрий Щегольков.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Кот на улице города Чекалина в Тульской области

Кот на улице города Чекалин в Тульской области

Кот на улице города Чекалина в Тульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Девочки катаются на улице Чекалина в одноименном городе, Тульская область

Девочки катаются на улице Чекалина в городе Чекалин Тульской области

Девочки катаются на улице Чекалина в одноименном городе, Тульская область

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Улица Калужская в Чекалине

Улица Калужская в городе Чекалин

Улица Калужская в Чекалине

© РИА Новости / Мария Савченко
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© РИА Новости / Мария Савченко | Перейти в медиабанк

Церковь в городе Чекалине

Церковь в городе Чекалин

Церковь в городе Чекалине

© РИА Новости / Мария Савченко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Вид на храм и дома в городе Чекалине Тульской области

Вид на храм и дома в городе Чекалин Тульской области

Вид на храм и дома в городе Чекалине Тульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 6
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Девушка на одной из улиц в Чекалине Тульской области

Девушка на одной из улиц в городе Чекалин Тульской области

Девушка на одной из улиц в Чекалине Тульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 6

Кот на улице города Чекалина в Тульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 6

Девочки катаются на улице Чекалина в одноименном городе, Тульская область

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 6

Улица Калужская в Чекалине

© РИА Новости / Мария Савченко
Перейти в медиабанк
3 из 6

Церковь в городе Чекалине

© РИА Новости / Мария Савченко
Перейти в медиабанк
4 из 6

Вид на храм и дома в городе Чекалине Тульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 6

Девушка на одной из улиц в Чекалине Тульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 6
Здесь когда-то была древняя крепость — Чекалин входил в число 11 городов, которые в XVI веке держали оборону Московской Руси от набегов кочевников.
На Соборной горе — деревянная часовня, недавно освященная в честь Святой Софии. "Всего в мире таких храмов не более 30: в Стамбуле, в Великом Новгороде, Полоцке..." — отмечает Щегольков. Теперь к списку официально присоединился и Чекалин.
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