https://ria.ru/20230509/goroda-1869674973.html

Самые интересные малые города России: куда поехать на выходные

Самые интересные малые города России: куда поехать на выходные - РИА Новости, 09.05.2023

Самые интересные малые города России: куда поехать на выходные

Уникальная старинная конюшня, альпака в монастыре, памятник Прометею — все это за пределами привычных туристических маршрутов. В провинциальных уголках немало... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:00

2023-05-09T08:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Уникальная старинная конюшня, альпака в монастыре, памятник Прометею — все это за пределами привычных туристических маршрутов. В провинциальных уголках немало интересного, и иногда ради впечатлений стоит отправиться в места, о которых еще не написаны путеводители. О необычных малых городах страны — в материале РИА Новости.Медовый месяц и ложка дегтя"В 26 километрах от Суздаля есть Гаврилов Посад — всего шесть тысяч населения, но там сохранилась единственная из трех конюшен Екатерины Великой. Причем в исходном виде. Там вывели породу владимирский тяжеловоз", — рассказывает директор Ассоциации малых туристских городов России Константин Анучин. В Гавриловом Посаде по-прежнему разводят лошадей.Работает в городке и Музей российских национальных напитков. Оказывается, это вовсе не водка, а, например, хлебное вино или ставленый мед, который выдерживают с водой или соком ягод. "Именно отсюда произошло выражение про бочку меда и ложку дегтя. Процесс был сложный. Мед закапывали на глубину двух метров — так он не прогревался и не промерзал. Бочку обмазывали дегтем, чтобы не промокала. Иногда он попадал в напиток и портил вкус", — объясняет эксперт. Зажиточные купцы делали такой "клад" на рождение сына, а вскрывали на его свадьбу. Так у молодоженов появился "медовый месяц" — после праздника они еще несколько недель допивали содержимое бочки. Альпака и шахтыВ Свердловской области есть Верхотурье, кремль в котором — самый маленький и самый молодой в России, а еще — это единственная сохранившаяся каменная крепость на Среднем Урале. В Свято-Покровском женском монастыре стали разводить альпака. Гостям на ферму можно, но животных гладить нельзя.Краснотурьинск в той же области тоже удивляет — идешь себе, а навстречу батюшка на моноколесе. Еще там находятся первый в России минералогический музей и Мемориальный дом-музей Александра Попова — ученого, изобретателя радио. За облик в стиле ампир Краснотурьинск называют на Урале маленьким Ленинградом. На местной набережной сходство двух городов особенно заметно. В Соликамске, через который проходил тракт до Тобольска, сейчас ведется большая добыча ископаемых. "Туристы могут спуститься в шахту. Не все это выдерживают, есть ограничения", — предупреждает Анучин. Придется надеть защитные каски, экипироваться фонарем и кислородным баллоном. После лифта специальный автобус провезет по лабиринту до места, где и сейчас добывают соль. Даже пыль здесь целебная, в отличие от других шахт, — ведь она насыщена полезными веществами. Рыжая девочка и мадам-кузнецВ Сарапуле на реке Каме в Удмуртии — интересный музейный квартал, красивая набережная, смотровые площадки на водонапорной башне, ставшей рестораном и гостиницей. По городу проводят экскурсии с "рыжей девочкой" — героиней повести Лидии Будогоской.В Сарапульском районе живет Александра Муратдымова — первая женщина, которую приняли в Гильдию кузнецов России. "Сначала она поставила кузню, а потом соседи присоединились — двор ко двору. Теперь принимают туристов, угощают чаем, рассказывают про мастерство, историю", — говорит Анучин.Любимая дача тещи ПушкинаВ селе Ярополец в Подмосковье есть монумент Ленину. Но он там не один, а с Надеждой Крупской. "Семейный портрет в виде памятника — большая редкость", — отмечает доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, генеральный директор Фонда развития малых исторических городов Юрий Щегольков.Еще в селе две уникальные усадьбы. Первая — Гончаровых, предков жены Александра Пушкина. Она хорошо сохранилась. Теща поэта любила наведываться в эти места. Вторая — в руинах — особняк графов Чернышевых. Тем не менее его стоит посмотреть. Построен в уникальном стиле — переходном от барокко к классицизму.Удивляет и храм Казанской иконы Божией Матери, возведенный в XVIII веке по указу владельца — графа Захара Чернышева. Церковь необычной архитектуры. На ней масонский знак: "Всевидящее око". А еще загляните на Ярополецкую ГЭС. Она недействующая, но зрелище настолько захватывает, что там даже свадьбы проводят. Неоготика под ТверьюСтарица — древний городок в Тверской области, на берегу Волги. В его окрестностях находится Красная церковь. "Едешь по вполне обычной сельской местности Центральной России. И вдруг посреди деревни — собор в стиле неоготики. Это просто удивительно!" — делится впечатлениями Юрий Щегольков. Красивая постройка — копия Чесменской церкви, которая стоит в Санкт-Петебрурге. Храм в селе Красном появился в 1790-м, на десять лет позже оригинала. Инициатором и меценатом выступил действительный статский советник Марк Полторацкий.Советский памятник обнаженномуВолгореченск — городок в Костромской области, где есть интересный арт-объект. "В 1979-м здесь появился Прометей — первый памятник обнаженному человеку в Советском Союзе", — говорит Константин Анчунин. Монумент стоит на прежнем месте. Одно время его хотели убрать, но общественность защитила. Есть поверье: если женщина потрет Прометею пятку, в семье все будет хорошо, детей много. Сохранилась и необычная достопримечательность — фрагмент дороги XIX века. Ее называли "Екатерининка", а вела она на Макарьевскую ярмарку. Сам Волгореченск — город-спутник Костромской ГРЭС, третьей по мощности теплоэлектростанции в России.Самый маленький городВ Тульской области находится самый маленький город в России — Чекалин. Население менее тысячи человек. "Проезжаем его так быстро, что туристы не успевают заметить, а мы — рассказать. Самая длинная улица — 1200 метров", — объясняют экскурсоводы.Но все же остановиться в Чекалине стоит. "Во-первых, там очень красивый вид на Оку. Во-вторых — два самых современных музейных филиала в Тульской области. Один посвящен жизни в XIX веке, другой — Великой Отечественной войне", — говорит Юрий Щегольков. Здесь когда-то была древняя крепость — Чекалин входил в число 11 городов, которые в XVI веке держали оборону Московской Руси от набегов кочевников. На Соборной горе — деревянная часовня, недавно освященная в честь Святой Софии. "Всего в мире таких храмов не более 30: в Стамбуле, в Великом Новгороде, Полоцке..." — отмечает Щегольков. Теперь к списку официально присоединился и Чекалин.

https://ria.ru/20230504/goroda-1869447439.html

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Лана Баева

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