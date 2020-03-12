Православный священник на моноколесе удивил пользователей Сети

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Житель Краснотурьинска (Свердловская область) снял на видео православного священника, который ехал по дороге на моноколесе.
Его ролик опубликовали множество местных СМИ и групп в социальных сетях. Комментаторов удивил необычный транспорт.
"Если не знать, что такое моноколесо, то кажется, что летит", — написал Дмитрий Сысоев.
"Когда ночью такого встретишь, будет не до смеху", — отметил Алексей Серухин.
"Ночью, наверное, в свете фар вообще эпично выглядит", — предположила Илиана Мардарь.
"Крутяк! Священник тоже человек", — поддержала героя ролика Анастасия Федорова.
"Ну, им же не запрещено ездить по канонам", — добавила Вера Платова.
22 февраля 2018, 18:52ТОКБатюшка за барной стойкой
Героем ролика оказался отец Петр Мажетов. Он служит в Свято-Косьминской пустыни — мужском монастыре в деревне Костылева. В Краснотурьинск он приехал в командировку.
Как рассказал он в интервью порталу E1.ru, моноколесо ему подарил друг для сельского детского клуба.
"Чтобы научить детей на нем кататься, пришлось и самому его освоить. Я иногда использую его, когда погода хорошая, чтобы сократить время и не стоять в пробках", — пояснил священник.