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Православный священник на моноколесе удивил пользователей Сети
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РИА Новости

Православный священник на моноколесе удивил пользователей Сети

16:48 12.03.2020 (обновлено: 17:37 12.03.2020)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Житель Краснотурьинска (Свердловская область) снял на видео православного священника, который ехал по дороге на моноколесе.
Его ролик опубликовали множество местных СМИ и групп в социальных сетях. Комментаторов удивил необычный транспорт.
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"Если не знать, что такое моноколесо, то кажется, что летит", — написал Дмитрий Сысоев.
"Когда ночью такого встретишь, будет не до смеху", — отметил Алексей Серухин.
"Ночью, наверное, в свете фар вообще эпично выглядит", — предположила Илиана Мардарь.
"Крутяк! Священник тоже человек", — поддержала героя ролика Анастасия Федорова.
"Ну, им же не запрещено ездить по канонам", — добавила Вера Платова.
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Героем ролика оказался отец Петр Мажетов. Он служит в Свято-Косьминской пустыни — мужском монастыре в деревне Костылева. В Краснотурьинск он приехал в командировку.
Как рассказал он в интервью порталу E1.ru, моноколесо ему подарил друг для сельского детского клуба.
"Чтобы научить детей на нем кататься, пришлось и самому его освоить. Я иногда использую его, когда погода хорошая, чтобы сократить время и не стоять в пробках", — пояснил священник.
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Свердловская областьОбщество
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