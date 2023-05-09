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Число погибших в секторе Газа после израильского обстрела выросло до 12 - РИА Новости, 09.05.2023
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05:43 09.05.2023 (обновлено: 05:49 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/gaza-1870547459.html
Число погибших в секторе Газа после израильского обстрела выросло до 12
Число погибших в секторе Газа после израильского обстрела выросло до 12 - РИА Новости, 09.05.2023
Число погибших в секторе Газа после израильского обстрела выросло до 12
Число погибших в результате израильских обстрелов по сектору Газа выросло до 12, пострадали 20 человек, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:43
2023-05-09T05:49
в мире
израиль
палестина
исламский джихад
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число погибших в результате израильских обстрелов по сектору Газа выросло до 12, пострадали 20 человек, сообщил палестинский минздрав.Ранее ведомство информировало о девяти погибших в результате израильских ударов."Число погибших возросло до 12, а число пострадавших достигло 20 в результате израильских обстрелов по сектору Газа", - говорится в заявлении.Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа. Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщала, что наносит удары по целям движения "Исламский джихад".
https://ria.ru/20230509/gaza-1870544682.html
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в мире, израиль, палестина, исламский джихад
В мире, Израиль, Палестина, Исламский джихад
Число погибших в секторе Газа после израильского обстрела выросло до 12

Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа после обстрела Израилем выросло до 12

© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число погибших в результате израильских обстрелов по сектору Газа выросло до 12, пострадали 20 человек, сообщил палестинский минздрав.
Ранее ведомство информировало о девяти погибших в результате израильских ударов.
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"Число погибших возросло до 12, а число пострадавших достигло 20 в результате израильских обстрелов по сектору Газа", - говорится в заявлении.
Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа. Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщала, что наносит удары по целям движения "Исламский джихад".
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