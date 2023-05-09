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При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин - РИА Новости, 09.05.2023
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04:40 09.05.2023 (обновлено: 08:17 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/gaza-1870544682.html
При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин
При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин - РИА Новости, 09.05.2023
При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин
При обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T04:40
2023-05-09T08:17
в мире
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палестина
армия обороны израиля
исламский джихад
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. При обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб рассказал агентству, что "ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном".В секторе Газа россиянин занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.По последним данным Минздрава Палестины, число погибших при атаке на сектор Газа достигло 12, пострадали 20 человек.Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в этом регионе. ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщала, что наносит удары по целям движения "Исламский джихад".
https://ria.ru/20230410/izrail-1864143959.html
https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html
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в мире, россия, израиль, палестина, армия обороны израиля, исламский джихад
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Армия обороны Израиля, Исламский джихад
При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин

Минздрав Палестины: россиянин погиб в секторе Газа в результате израильского обстрела

© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. При обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.
«
"Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля", — заявил аль-Кедра.
Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб рассказал агентству, что "ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном".
В секторе Газа россиянин занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.
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По последним данным Минздрава Палестины, число погибших при атаке на сектор Газа достигло 12, пострадали 20 человек.
Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в этом регионе. ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщала, что наносит удары по целям движения "Исламский джихад".
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