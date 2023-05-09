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При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин
При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин - РИА Новости, 09.05.2023
При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин
При обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T04:40
2023-05-09T04:40
2023-05-09T08:17
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. При обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб рассказал агентству, что "ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном".В секторе Газа россиянин занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.По последним данным Минздрава Палестины, число погибших при атаке на сектор Газа достигло 12, пострадали 20 человек.Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в этом регионе. ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщала, что наносит удары по целям движения "Исламский джихад".
https://ria.ru/20230410/izrail-1864143959.html
https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html
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в мире, россия, израиль, палестина, армия обороны израиля, исламский джихад
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Армия обороны Израиля, Исламский джихад
При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин
Минздрав Палестины: россиянин погиб в секторе Газа в результате израильского обстрела
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. При обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.
«
"Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля", — заявил аль-Кедра.
Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб рассказал агентству, что "ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном".
В секторе Газа россиянин занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.
В Палестине рассказали, как вынудили Израиль сражаться на фронтах
По последним данным Минздрава Палестины, число погибших при атаке на сектор Газа достигло 12, пострадали 20 человек.
Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в этом регионе. ЦАХАЛ
в своем Telegram-канале сообщала, что наносит удары по целям движения "Исламский джихад
".
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