https://ria.ru/20230509/gaza-1870544682.html

При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин

При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин - РИА Новости, 09.05.2023

При израильском обстреле сектора Газа погиб россиянин

При обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T04:40

2023-05-09T04:40

2023-05-09T08:17

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. При обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб рассказал агентству, что "ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном".В секторе Газа россиянин занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.По последним данным Минздрава Палестины, число погибших при атаке на сектор Газа достигло 12, пострадали 20 человек.Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в этом регионе. ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщала, что наносит удары по целям движения "Исламский джихад".

https://ria.ru/20230410/izrail-1864143959.html

https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html

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в мире, россия, израиль, палестина, армия обороны израиля, исламский джихад