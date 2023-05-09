https://ria.ru/20230509/feyk-1870537163.html
New York Times получила премию Пулитцера за "расследование" фейка в Буче
New York Times получила премию Пулитцера за "расследование" фейка в Буче - РИА Новости, 09.05.2023
New York Times получила премию Пулитцера за "расследование" фейка в Буче
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за расследование по мотивам инсценировки киевским режимом массовых убийств в киевском предместье Буча. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T00:08
2023-05-09T00:08
2023-05-09T00:08
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
александр бастрыкин
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за расследование по мотивам инсценировки киевским режимом массовых убийств в киевском предместье Буча. Российская сторона называет прошлогодние события в Буче инсценировкой и отвергает обвинения в причастности к массовой гибели местного гражданского населения. Минобороны РФ еще в апреле 2022 года заявляло, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Журналисты New York Times получили премию 2023 года в категории "Международная журналистика". Газета в декабре прошлого года выпустила "восьмимесячное визуальное расследование", которое, по утверждению журналистов, якобы позволило установить конкретную российскую воинскую часть, причастную к событиям в Буче. Освещение конфликта на Украине также принесло Пулитцеровскую премию фотографам агентства Ассошиэйтед Пресс, которые были отмечены, в первую очередь, за работу в Мариуполе. Одним из самых известных их снимков оттуда стала фотография раненой беременной женщины, которая потеряла ребенка и позднее скончалась сама. Российские правоохранители, начиная с прошлого года, устанавливают факты расстрела украинскими военными мирных жителей Мариуполя. Народная милиция ДНР сообщала об обстреле боевиками "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) колонны мирных граждан, шедшую по гумкоридору. В результате несколько человек погибли. Пленный украинский военный Владислав Кулык в феврале этого года рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира 22 марта 2022 года в районе завода имени Ильича в Мариуполе. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил РИА Новости, что, согласно показаниям свидетелей преступлений, боевики ВСУ убивают граждан ради развлечения и за плохое знание украинского. Пленные боевики "Азова"* рассказывали РИА Новости, что неоднократно убивали мирных жителей, они также были очевидцами того, как украинский танк обстреливает жилые дома. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230404/mid-1863033706.html
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868795117.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, александр бастрыкин
В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Бастрыкин
New York Times получила премию Пулитцера за "расследование" фейка в Буче
Газета New York Times получила премию Пулитцера за "расследование" фейка в Буче
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за расследование по мотивам инсценировки киевским режимом массовых убийств в киевском предместье Буча.
Российская сторона называет прошлогодние события в Буче инсценировкой и отвергает обвинения в причастности к массовой гибели местного гражданского населения. Минобороны РФ еще в апреле 2022 года заявляло, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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Журналисты New York Times получили премию 2023 года в категории "Международная журналистика". Газета в декабре прошлого года выпустила "восьмимесячное визуальное расследование", которое, по утверждению журналистов, якобы позволило установить конкретную российскую воинскую часть, причастную к событиям в Буче.
Освещение конфликта на Украине также принесло Пулитцеровскую премию фотографам агентства Ассошиэйтед Пресс, которые были отмечены, в первую очередь, за работу в Мариуполе. Одним из самых известных их снимков оттуда стала фотография раненой беременной женщины, которая потеряла ребенка и позднее скончалась сама.
Российские правоохранители, начиная с прошлого года, устанавливают факты расстрела украинскими военными мирных жителей Мариуполя. Народная милиция ДНР сообщала об обстреле боевиками "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) колонны мирных граждан, шедшую по гумкоридору. В результате несколько человек погибли. Пленный украинский военный Владислав Кулык в феврале этого года рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира 22 марта 2022 года в районе завода имени Ильича в Мариуполе. Глава СК РФ Александр Бастрыкин
ранее заявил РИА Новости, что, согласно показаниям свидетелей преступлений, боевики ВСУ убивают граждан ради развлечения и за плохое знание украинского.
Пленные боевики "Азова"* рассказывали РИА Новости, что неоднократно убивали мирных жителей, они также были очевидцами того, как украинский танк обстреливает жилые дома.
Российские войска и подразделения ДНР
окружили Мариуполь
7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ
заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация
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