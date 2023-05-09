https://ria.ru/20230509/fashizm-1870678872.html

Французский историк рассказал, как Запад реабилитирует фашизм

Французский историк рассказал, как Запад реабилитирует фашизм - РИА Новости, 09.05.2023

Французский историк рассказал, как Запад реабилитирует фашизм

На Западе последовательно преуменьшается роль Советского Союза в победе над нацистской Германией, а фашизм "опасно возвышается", сообщил РИА Новости Рене Барки, РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T23:34

2023-05-09T23:34

2023-05-09T23:34

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ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. На Западе последовательно преуменьшается роль Советского Союза в победе над нацистской Германией, а фашизм "опасно возвышается", сообщил РИА Новости Рене Барки, историк Второй мировой войны, воссоздавший историю единственного женского отряда Французского Сопротивления "Родина". "Сейчас не только пытаются приуменьшить реальную роль СССР в победе, но сегодня идут еще дальше, проводя так называемую "антитоталитарную" амальгаму между Третьим рейхом и Советской Россией. Цель этой манипуляции — унизить и принизить русский народ и СССР, опасно возвысив, опошлив и реабилитировав фашизм, германский империализм и нацистскую Германию. Нынешние события в Украине являются следствием этого", - сказал историк. Он отметил, что во Франции очень ярко ощущается проводимая Западом идеологическая война против России, и начинается она со школьной скамьи. "Вторая мировая война и Великая Отечественная война, только очень поверхностно преподается во французских школах, с уклоном, подчеркивающим, прежде всего, вклад США в победу над нацизмом. Я изучал историю Второй мировой войны в то время, когда большинство французов знали, пережив ее, кто был настоящими победителями фашизма. Спустя 30 лет я заметил, как учат истории наших детей… Мы, родители, должны были оставаться внимательными и исправлять эти извращенные предубеждения", - сказал он. Барки напомнил, что в 1946 году Французский институт общественного мнения (IFOP) провел опрос о том, кто внес больший вклад в победу над фашизмом. Тогда 57% французов ответили, что СССР, и 20%, что США. В 2015 году 54% населения высказались в пользу США, и только 23% – в пользу СССР. Барки отметил, однако, что у Франции и России традиционно были тесные исторические связи, которые сохраняются, несмотря на вмешательство США во внутреннюю политику стран ЕС. "Французы – люди политически образованные, столетия истории выстроили между нами прочные связи. Франция была одним из великих основателей Европейского Союза. Вместе с Германией они были лидерами, за которыми следовали другие народы Западной Европы. С тех пор многое изменилось из-за все более заметного вмешательства США в европейские дела. Но, что касается Франции, то, несмотря на все усилия наших руководителей разлучить нас, громадное большинство народа Франции сохраняет все свое уважение к русскому народу и дружбу с ним. Я не верю в разрыв этих связей, потому что мы нужны друг другу", - заключил Барки. Рене Барки – французский историк Второй мировой войны, воссоздавший историю единственного женского отряда Французского Сопротивления "Родина". 8 мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключённых, среди которых было 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев. Благодаря работе Барки в архивах в России, Белоруссии и Франции, а также уникальному знакомству с последней оставшейся в живых участницей отряда Александрой Парамоновой Барки удалось пролить свет на историю этого отряда, работу над которой он продолжает до сих пор.

https://ria.ru/20230509/voyna-1870667570.html

https://ria.ru/20230505/prazdnovanie-1869884243.html

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в мире, франция, сша, германия, евросоюз, ссср, день победы — 2023