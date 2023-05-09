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В Ереване началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
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12:56 09.05.2023 (обновлено: 13:44 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/erevan-1870611019.html
В Ереване началось шествие "Бессмертного полка"
В Ереване началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
В Ереване началось шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:56
2023-05-09T13:44
в мире
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армения
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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Шествие стартовало с территории, прилегающей к церкви Св. Креста в Арабкире. Оттуда участники акции выдвинулись в сторону парка Победы к Вечному огню. Во главе шествия идут представители Армянской апостольской церкви и скауты. Ветеранов везут к парку Победы в ретро-автомобилях. Участники акции несут флаги Армении и России, фотографии своих родных - участников Великой Отечественной войны. Ранее основатель и исполнительный директор историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк за рубежом" Эдмон Оганесян сообщил, что в шествии "Бессмертного полка" ожидается участие от 5 до 7 тысяч человек.
https://ria.ru/20230509/polk-1870605092.html
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Шествие "Бессмертного полка" в Ереване
"Бессмертный полк" в Ереване
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в мире, ереван, армения, россия, армянская апостольская церковь, день победы, день победы — 2023
В мире, Ереван, Армения, Россия, Армянская апостольская церковь, День Победы, День Победы — 2023
В Ереване началось шествие "Бессмертного полка"

Участники шествия "Бессмертного полка" в Ереване выдвинулись к Вечному огню

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие стартовало с территории, прилегающей к церкви Св. Креста в Арабкире. Оттуда участники акции выдвинулись в сторону парка Победы к Вечному огню.
Во главе шествия идут представители Армянской апостольской церкви и скауты. Ветеранов везут к парку Победы в ретро-автомобилях. Участники акции несут флаги Армении и России, фотографии своих родных - участников Великой Отечественной войны.
Ранее основатель и исполнительный директор историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк за рубежом" Эдмон Оганесян сообщил, что в шествии "Бессмертного полка" ожидается участие от 5 до 7 тысяч человек.
Участники шествия Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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