https://ria.ru/20230509/erevan-1870611019.html

В Ереване началось шествие "Бессмертного полка"

В Ереване началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023

В Ереване началось шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:56

2023-05-09T12:56

2023-05-09T13:44

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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Шествие стартовало с территории, прилегающей к церкви Св. Креста в Арабкире. Оттуда участники акции выдвинулись в сторону парка Победы к Вечному огню. Во главе шествия идут представители Армянской апостольской церкви и скауты. Ветеранов везут к парку Победы в ретро-автомобилях. Участники акции несут флаги Армении и России, фотографии своих родных - участников Великой Отечественной войны. Ранее основатель и исполнительный директор историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк за рубежом" Эдмон Оганесян сообщил, что в шествии "Бессмертного полка" ожидается участие от 5 до 7 тысяч человек.

https://ria.ru/20230509/polk-1870605092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, армения, россия, армянская апостольская церковь, день победы, день победы — 2023