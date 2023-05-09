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В австрийском Эбенфурте осквернили советское воинское захоронение

В австрийском Эбенфурте осквернили советское воинское захоронение - РИА Новости, 09.05.2023

В австрийском Эбенфурте осквернили советское воинское захоронение

Посольство России в Австрии направит ноту протеста в МИД страны из-за осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте в Нижней Австрии, сообщило... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:18

2023-05-09T13:18

2023-05-09T15:14

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ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Посольство России в Австрии направит ноту протеста в МИД страны из-за осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте в Нижней Австрии, сообщило диппредствительство в Telegram.Российская сторона намерена незамедлительно проинформировать об инциденте местные власти."Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года", — заявили представители посольства.Как отметили дипломаты, "особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено" в дни великого праздника Победы в Великой Отечественной войне.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, австрия, в мире