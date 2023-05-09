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В австрийском Эбенфурте осквернили советское воинское захоронение
В австрийском Эбенфурте осквернили советское воинское захоронение - РИА Новости, 09.05.2023
В австрийском Эбенфурте осквернили советское воинское захоронение
Посольство России в Австрии направит ноту протеста в МИД страны из-за осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте в Нижней Австрии, сообщило... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:18
2023-05-09T13:18
2023-05-09T15:14
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ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Посольство России в Австрии направит ноту протеста в МИД страны из-за осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте в Нижней Австрии, сообщило диппредствительство в Telegram.Российская сторона намерена незамедлительно проинформировать об инциденте местные власти."Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года", — заявили представители посольства.Как отметили дипломаты, "особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено" в дни великого праздника Победы в Великой Отечественной войне.
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РИА Новости
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россия, австрия, в мире
В австрийском Эбенфурте осквернили советское воинское захоронение
Посольство в Австрии сообщило об осквернении советского воинского захоронения в Эбенфурте
ВЕНА, 9 мая — РИА Новости.
Посольство России в Австрии направит ноту протеста в МИД страны из-за осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте в Нижней Австрии, сообщило диппредствительство в Telegram
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"Посольству стало известно об осквернении советского воинского захоронения в Эбенфурте. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма", — указали в посольстве.
Российская сторона намерена незамедлительно проинформировать об инциденте местные власти.
"Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года", — заявили представители посольства.
Как отметили дипломаты, "особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено" в дни великого праздника Победы в Великой Отечественной войне.
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