СМИ: Брюссель считает, что Германии следует отказаться от нефти по "Дружбе"
EUobserver: ЕК считает, что Германии следует отказаться от получения нефти через "Дружбу"
© AP Photo / Bela SzandelszkyПриемная зона нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Приемная зона нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Еврокомиссии (ЕК) считают, что Германии следует отказаться от поступлений нефти по трубопроводу "Дружба" в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект соответствующего документа.
Отмечается, что Польша практически добилась обещания того, что Германия не будет приобретать нефть через "Дружбу".
"Временное исключение, предоставленное Германии... для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода "Дружба", должно прекратиться", - говорится в документе.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в России и после Брянска разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
Тем временем, по сообщениям СМИ, украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен увеличить тариф на транзит российской нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" в два этапа - с июня и с августа с текущих 13,6 евро за тонну до 21 евро. А ранее, в августе, "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.