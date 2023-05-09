https://ria.ru/20230509/donetsk-1870625587.html

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных - РИА Новости, 09.05.2023

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили во вторник в РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:34

2023-05-09T14:34

2023-05-09T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230509/svo-1870579666.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины