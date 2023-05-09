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ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 09.05.2023 (обновлено: 14:53 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/donetsk-1870625587.html
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных - РИА Новости, 09.05.2023
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили во вторник в РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:34
2023-05-09T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 465 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
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