https://ria.ru/20230509/donetsk-1870625587.html
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных - РИА Новости, 09.05.2023
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили во вторник в РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:34
2023-05-09T14:34
2023-05-09T14:53
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230509/svo-1870579666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 465 военных
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 465 военных
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 465 украинских военных и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Путин заявил, что страна гордится участниками спецоперации