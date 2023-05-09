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Додон назвал Путина патриотом России - РИА Новости, 09.05.2023
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13:48 09.05.2023 (обновлено: 14:15 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/dodon-1870618206.html
Додон назвал Путина патриотом России
Додон назвал Путина патриотом России - РИА Новости, 09.05.2023
Додон назвал Путина патриотом России
Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал российского лидера Владимира Путина патриотом и государственником и выразил надежду, что сотрудничество Молдавии с РФ... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:48
2023-05-09T14:15
в мире
молдавия
россия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал российского лидера Владимира Путина патриотом и государственником и выразил надежду, что сотрудничество Молдавии с РФ возобновится. "Я считаю, что Владимир Владимирович Путин – государственник, патриот своей страны. Мы с ним всегда были в хороших отношениях. Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы все-таки вернем наше сотрудничество на нужный уровень, которого хотят все жители Молдовы, большинство жителей. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) этого не хочет, но большинство хотят", - сказал Додон журналистам во время посещения в День Победы мемориала "Вечность". Отвечая на вопрос о своем отношении к событиям на Украине, политик заявил, что любая война – это трагедия. "Не важно, где эта война происходит - в Югославии бывшей, либо в Сирии, либо в Афганистане, либо на Украине. Я очень надеюсь, что она закончится, что в ближайшее время стороны сядут за стол переговоров", - отметил Додон. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор". Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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в мире, молдавия, россия, игорь додон, владимир путин, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Россия, Игорь Додон, Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2023
Додон назвал Путина патриотом России

Додон считает Путина патриотом и надеется на возврат к сотрудничеству Молдавии с Россией

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкБывший президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон принимает участие в акции "Бессмертный полк"
Бывший президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон принимает участие в акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Бывший президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон принимает участие в акции "Бессмертный полк"
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал российского лидера Владимира Путина патриотом и государственником и выразил надежду, что сотрудничество Молдавии с РФ возобновится.
"Я считаю, что Владимир Владимирович Путин – государственник, патриот своей страны. Мы с ним всегда были в хороших отношениях. Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы все-таки вернем наше сотрудничество на нужный уровень, которого хотят все жители Молдовы, большинство жителей. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) этого не хочет, но большинство хотят", - сказал Додон журналистам во время посещения в День Победы мемориала "Вечность".
Отвечая на вопрос о своем отношении к событиям на Украине, политик заявил, что любая война – это трагедия. "Не важно, где эта война происходит - в Югославии бывшей, либо в Сирии, либо в Афганистане, либо на Украине. Я очень надеюсь, что она закончится, что в ближайшее время стороны сядут за стол переговоров", - отметил Додон.
Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор".
Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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