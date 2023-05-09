https://ria.ru/20230509/dnepr-1870548641.html

Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра

Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра - РИА Новости, 09.05.2023

Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра

Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T06:19

2023-05-09T06:19

2023-05-09T11:22

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте. Ранее в российском сегменте соцсетей в околовоенных Telegram-каналах появились видеозаписи удар планирующими боеприпасами по расположениям и опорным пунктам украинских войск на островах Черкесский и Большой. "Теперь их (украинских военных) там нет, а все подходы контролируются", — пояснил источник, добавив, что у украинских войск нет шансов вновь закрепиться на островах. Ранее он рассказал, что российские военные пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на семи скоростных катерах высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки. Корреспондент РИА Новости, проехав от Кинбурнской косы до Алешек, убедился, что на левом берегу Днепра на этом отрезке нет никаких признаков присутствия украинских войск, подъезды к городу со всех сторон контролируются российскими военными.

https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html

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россия, херсонская область , безопасность