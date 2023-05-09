Рейтинг@Mail.ru
Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 09.05.2023 (обновлено: 11:22 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/dnepr-1870548641.html
Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра
Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра - РИА Новости, 09.05.2023
Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра
Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T06:19
2023-05-09T11:22
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826207181_0:396:2731:1932_1920x0_80_0_0_c76e019de5b6217b0bf51521febc1328.jpg
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте. Ранее в российском сегменте соцсетей в околовоенных Telegram-каналах появились видеозаписи удар планирующими боеприпасами по расположениям и опорным пунктам украинских войск на островах Черкесский и Большой. "Теперь их (украинских военных) там нет, а все подходы контролируются", — пояснил источник, добавив, что у украинских войск нет шансов вновь закрепиться на островах. Ранее он рассказал, что российские военные пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на семи скоростных катерах высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки. Корреспондент РИА Новости, проехав от Кинбурнской косы до Алешек, убедился, что на левом берегу Днепра на этом отрезке нет никаких признаков присутствия украинских войск, подъезды к городу со всех сторон контролируются российскими военными.
https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html
https://ria.ru/20230509/podpole-1870544545.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826207181_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be4d8561b038e66c1403aa9200c98de9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра

Войска России взяли под контроль подходы ко всем Херсонским островам в устье Днепра

© РИА Новости / Мария МарикянДнепр в Херсонской области
Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте.
«

"В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии", — отметил собеседник агентства.

Ранее в российском сегменте соцсетей в околовоенных Telegram-каналах появились видеозаписи удар планирующими боеприпасами по расположениям и опорным пунктам украинских войск на островах Черкесский и Большой.
"Теперь их (украинских военных) там нет, а все подходы контролируются", — пояснил источник, добавив, что у украинских войск нет шансов вновь закрепиться на островах.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 05:04
Ранее он рассказал, что российские военные пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на семи скоростных катерах высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки.
Корреспондент РИА Новости, проехав от Кинбурнской косы до Алешек, убедился, что на левом берегу Днепра на этом отрезке нет никаких признаков присутствия украинских войск, подъезды к городу со всех сторон контролируются российскими военными.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Подпольщик рассказал, какие препараты раздают в ВСУ для снижения паники
Вчера, 04:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала