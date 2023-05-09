https://ria.ru/20230509/devochka-1870678068.html
В Ингушетии избитая четырехлетняя девочка пришла в себя
В Ингушетии избитая четырехлетняя девочка пришла в себя - РИА Новости, 09.05.2023
В Ингушетии избитая четырехлетняя девочка пришла в себя
Четырехлетняя девочка, которая после издевательств в семье попала в больницу в Ингушетии, пришла в себя, но ее состояние остается тяжелым, сообщил глава региона РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T23:20
2023-05-09T23:20
2023-05-09T23:20
россия
происшествия
махмуд-али калиматов
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 9 мая - РИА Новости. Четырехлетняя девочка, которая после издевательств в семье попала в больницу в Ингушетии, пришла в себя, но ее состояние остается тяжелым, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что в конце апреля в приемное отделение Малгобекской больницы в тяжелом состоянии была доставлена четырехлетняя девочка с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой проживает ребенок, состоит на профилактическом учете как неблагополучная, травмы девочке, предположительно, причинили ее мать и бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело, его ход контролирует руководство СК России. Мать ребенка арестована, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщину собираются лишить родительских прав. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. "Пострадавшая от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых наконец-то пришла в себя. Девочка в сознании и дышит сама, без помощи ИВЛ", - написал Калиматов в своем телеграм-канале после того, как проведал девочку в больнице. Он отметил, что состояние пострадавшей, несмотря на положительную динамику, пока остается тяжелым. "Верим и молимся, чтобы детский организм справился со всеми недетскими тяготами, что свалились на него", - добавил глава республики. Он также призвал жителей Ингушетии, которые требуют обнародовать детали и ход расследования уголовного дела, набраться терпения, чтобы дождаться результатов. "Заверяю, что виновников этой бесчеловечной трагедии, случившейся с детьми в родной семье, призовут к ответу. Никто не уйдет от ответственности за это чудовищное преступление", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20230427/yama-1868246826.html
https://ria.ru/20230430/delo-1868900608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, махмуд-али калиматов, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Россия, Происшествия, Махмуд-Али Калиматов, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
В Ингушетии избитая четырехлетняя девочка пришла в себя
В Ингушетии попавшая в больницу после издевательств четырехлетняя девочка пришла в себя
НАЛЬЧИК, 9 мая - РИА Новости.
Четырехлетняя девочка, которая после издевательств в семье попала в больницу в Ингушетии, пришла в себя, но ее состояние остается тяжелым, сообщил
глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее сообщалось, что в конце апреля в приемное отделение Малгобекской больницы в тяжелом состоянии была доставлена четырехлетняя девочка с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой проживает ребенок, состоит на профилактическом учете как неблагополучная, травмы девочке, предположительно, причинили ее мать и бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело, его ход контролирует руководство СК России
. Мать ребенка арестована, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщину собираются лишить родительских прав. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних.
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"Пострадавшая от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых наконец-то пришла в себя. Девочка в сознании и дышит сама, без помощи ИВЛ", - написал Калиматов в своем телеграм-канале после того, как проведал девочку в больнице.
Он отметил, что состояние пострадавшей, несмотря на положительную динамику, пока остается тяжелым.
"Верим и молимся, чтобы детский организм справился со всеми недетскими тяготами, что свалились на него", - добавил глава республики.
Он также призвал жителей Ингушетии, которые требуют обнародовать детали и ход расследования уголовного дела, набраться терпения, чтобы дождаться результатов.
"Заверяю, что виновников этой бесчеловечной трагедии, случившейся с детьми в родной семье, призовут к ответу. Никто не уйдет от ответственности за это чудовищное преступление", - подчеркнул Калиматов.
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