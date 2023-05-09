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Трамп назвал американских демократов партией дезинформации - РИА Новости, 09.05.2023
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22:50 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/demokraty-1870675495.html
Трамп назвал американских демократов партией дезинформации
Трамп назвал американских демократов партией дезинформации - РИА Новости, 09.05.2023
Трамп назвал американских демократов партией дезинформации
Экс-президент США Дональд Трамп назвал американских демократов партией дезинформации, которая преследует его в каждом суде на земле. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:50
2023-05-09T22:50
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал американских демократов партией дезинформации, которая преследует его в каждом суде на земле. Экс-президент также отметил, что результаты опросов говорят о значительном отставании в рейтингах действующего главы государства Джо Байдена. "Я выиграл дважды, сделав (это) значительно лучше во второй раз, и теперь я сделаю в третий", - добавил Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп назвал американских демократов партией дезинформации

Трамп назвал демократов в США партией дезинформации, преследующей его во всех земных судах

© AP Photo / Bryan WoolstonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал американских демократов партией дезинформации, которая преследует его в каждом суде на земле.
«
"Демократы являются партией дезинформации. Когда они говорят что-то, как правило, это означает обратное, как в случае с предстоящими выборами 2024 года. Они говорят, что хотят, чтобы Трамп был их оппонентом, но не имеют это в виду. Вот почему они злобно преследуют меня в каждом суде на земле, потому что они не хотят соперничать со мной", - написал он в социальной сети Truth Social.
Экс-президент также отметил, что результаты опросов говорят о значительном отставании в рейтингах действующего главы государства Джо Байдена.
"Я выиграл дважды, сделав (это) значительно лучше во второй раз, и теперь я сделаю в третий", - добавил Трамп.
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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