Трамп назвал американских демократов партией дезинформации
Трамп назвал демократов в США партией дезинформации, преследующей его во всех земных судах
© AP Photo / Bryan WoolstonДональд Трамп
© AP Photo / Bryan Woolston
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал американских демократов партией дезинформации, которая преследует его в каждом суде на земле.
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"Демократы являются партией дезинформации. Когда они говорят что-то, как правило, это означает обратное, как в случае с предстоящими выборами 2024 года. Они говорят, что хотят, чтобы Трамп был их оппонентом, но не имеют это в виду. Вот почему они злобно преследуют меня в каждом суде на земле, потому что они не хотят соперничать со мной", - написал он в социальной сети Truth Social.
Экс-президент также отметил, что результаты опросов говорят о значительном отставании в рейтингах действующего главы государства Джо Байдена.
"Я выиграл дважды, сделав (это) значительно лучше во второй раз, и теперь я сделаю в третий", - добавил Трамп.