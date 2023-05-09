Трамп назвал американских демократов партией дезинформации

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"Демократы являются партией дезинформации. Когда они говорят что-то, как правило, это означает обратное, как в случае с предстоящими выборами 2024 года. Они говорят, что хотят, чтобы Трамп был их оппонентом, но не имеют это в виду. Вот почему они злобно преследуют меня в каждом суде на земле, потому что они не хотят соперничать со мной", - написал он в социальной сети Truth Social.