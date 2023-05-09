https://ria.ru/20230509/dela-1870679039.html

В Латвии возбудили четыре уголовных дела за празднование 9 Мая

В Латвии возбудили четыре уголовных дела за празднование 9 Мая - РИА Новости, 10.05.2023

В Латвии возбудили четыре уголовных дела за празднование 9 Мая

В Латвии 9 мая за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов задержали 17 человек, а также... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-09T23:35

2023-05-09T23:35

2023-05-10T00:16

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Латвии 9 мая за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов задержали 17 человек, а также возбудили 23 административных и 4 уголовных дела, сообщила местная полиция.Большинство дел завели из-за возложения цветов к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию запрещенных в Латвии символов, в частности, георгиевских ленточек.В полиции также напомнили, что до 7.00 (совпадает с мск.) 10 мая запрещено использование пиротехники, за салюты предусмотрен штраф в 350 евро для физических и 1400 евро для юридических.Ранее сейм Латвии в срочном порядке запретил публичные мероприятия в День победы. Госполиция предупредила, что возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет расцениваться как их "прославление" и наказываться.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латвия, в мире, день победы — 2023, день победы