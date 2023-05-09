https://ria.ru/20230509/biznes-1870609028.html

Мишустин призвал Киргизию обеспечить российскому бизнесу комфортные условия

Мишустин призвал Киргизию обеспечить российскому бизнесу комфортные условия - РИА Новости, 09.05.2023

Мишустин призвал Киргизию обеспечить российскому бизнесу комфортные условия

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что рассчитывает, что власти Киргизии обеспечат комфортные условия РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:47

2023-05-09T12:47

2023-05-09T12:59

экономика

киргизия

россия

михаил мишустин

садыр жапаров

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что рассчитывает, что власти Киргизии обеспечат комфортные условия российскому бизнесу."Рассчитываем, что руководство Киргизии будет обеспечивать комфортные условия для деятельности российских предпринимателей, окажет поддержку реализации крупных совместных проектов", - сказал Мишустин.Глава правительства РФ отметил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии с объемом капиталовложений более 2 миллиардов долларов."Важно в полной мере задействовать потенциал российско-киргизского фонда развития и Российского экспортного центра, активно работать с малым и средним бизнесом", - добавил Мишустин.Он напомнил, что правительство России оказывает поддержку киргизским коллегам в области налогового администрирования и маркировки товаров."В результате обеспечен эффективный контроль за товарными потоками, увеличились поступления налогов, акцизов, таможенных сборов в бюджет", - сказал Мишустин.Премьер также отметил, что большая работа проводится Росатомом по рекультивации объектов уранового наследия в Киргизии. "Также планируем разработать новую программу содействия до 2032 года", - заметил он.Говоря о гуманитарном сотрудничестве, глава правительства РФ отметил новый проект по созданию в Киргизии девяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке и по российским стандартам."Уверен, что это поможет укреплению позиций русского языка, который имеет официальный статус по конституции Киргизии", - сказал он.Мишустин поблагодарил президента Киргизии за внимательное отношение к русскому языку.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870559081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, киргизия, россия, михаил мишустин, садыр жапаров