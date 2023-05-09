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В Берлине полиция препятствовала шествию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
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16:43 09.05.2023 (обновлено: 17:30 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/berlin-1870641728.html
В Берлине полиция препятствовала шествию "Бессмертного полка"
В Берлине полиция препятствовала шествию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
В Берлине полиция препятствовала шествию "Бессмертного полка"
Полиция Берлина несколько раз останавливала участников "Бессмертного полка" на пути к мемориалу в Тиргартене, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:43
2023-05-09T17:30
в мире
берлин (город)
день победы — 2023
германия
акция "бессмертный полк"
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БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Полиция Берлина несколько раз останавливала участников "Бессмертного полка" на пути к мемориалу в Тиргартене, сообщил корреспондент РИА Новости. В шествии приняли участи свыше тысячи человек, они прошли от Бранденбургских ворот до мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. На пути к памятнику полицейские выстроились по обе стороны дороги и впереди самой колонны. Марш несколько раз останавливали, с помощью громкоговорителей предупреждая об ответственности за ношение запрещенных российских флагов и символики, которые взяли с собой лишь единицы. Носившим символы Победы людям пришлось скрывать их под одеждой и убирать в рюкзаки и сумки. Непосредственно перед огражденным входом на мемориал участникам шествия пришлось около часа ждать своей очереди, так как возложить цветы пускали лишь небольшие группы граждан. Также в этом году участникам "Бессмертного полка" не разрешили провести минуту молчания непосредственно на самой площади перед мемориалом. Такие меры приняли впервые за историю проведения акции в Берлине. Ранее полиция согласовала шествие "Бессмертного полка" на 9 мая и пообещала сопровождать его от Бранденбургских ворот до мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же были символы V и Z, георгиевские ленты, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождения. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
https://ria.ru/20230509/kishinev-1870587134.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870567593.html
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в мире, берлин (город), день победы — 2023, германия, акция "бессмертный полк"
В мире, Берлин (город), День Победы — 2023, Германия, Акция "Бессмертный полк"
В Берлине полиция препятствовала шествию "Бессмертного полка"

В Берлине полиция несколько раз останавливала участников "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Берлине
Участники акции Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Полиция Берлина несколько раз останавливала участников "Бессмертного полка" на пути к мемориалу в Тиргартене, сообщил корреспондент РИА Новости.
В шествии приняли участи свыше тысячи человек, они прошли от Бранденбургских ворот до мемориала павшим советским воинам в Тиргартене.
На пути к памятнику полицейские выстроились по обе стороны дороги и впереди самой колонны. Марш несколько раз останавливали, с помощью громкоговорителей предупреждая об ответственности за ношение запрещенных российских флагов и символики, которые взяли с собой лишь единицы.
Носившим символы Победы людям пришлось скрывать их под одеждой и убирать в рюкзаки и сумки.
Непосредственно перед огражденным входом на мемориал участникам шествия пришлось около часа ждать своей очереди, так как возложить цветы пускали лишь небольшие группы граждан.
Также в этом году участникам "Бессмертного полка" не разрешили провести минуту молчания непосредственно на самой площади перед мемориалом. Такие меры приняли впервые за историю проведения акции в Берлине.
Бессмертный полк в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Вчера, 10:49
Ранее полиция согласовала шествие "Бессмертного полка" на 9 мая и пообещала сопровождать его от Бранденбургских ворот до мемориала павшим советским воинам в Тиргартене.
Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же были символы V и Z, георгиевские ленты, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождения.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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В миреБерлин (город)День Победы — 2023ГерманияАкция "Бессмертный полк"
 
 
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