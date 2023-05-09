Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим
Матвиенко: прошлое россиян и белорусов будет основой для укрепления единства
© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Героическое прошлое россиян и белорусов и их стремление к приумножению духовного наследия будут незыблемой основой для наращивания интеграционных процессов и укрепления единства между Россией и Белоруссией, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Убеждена, что героическое прошлое россиян и белорусов, их стремление к сохранению и приумножению культурного и духовного наследия будут незыблемой основой для дальнейшего укрепления нашего единства, наращивания интеграционных процессов, поддержания безопасности на евразийском пространстве", - написала она в поздравительной телеграмме президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь Дня Победы.
В телеграмме председателю Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиру Андрейченко Матвиенко отметила, что сохранение исторической памяти будет служить "надежной основой для дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений и стратегического партнерства во имя благополучия будущих поколений".
"Сейчас мы вновь видим попытки пересмотреть итоги войны, переписать и фальсифицировать историю. И сегодня, как и в далекие военные годы, Россия и Беларусь плечом к плечу отстаивают право своих народов самостоятельно строить будущее", - отмечается в телеграмме спикера Совфеда председателю Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталье Кочановой.