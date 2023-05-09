https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870620743.html

Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим

Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим - РИА Новости, 09.05.2023

Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим

Героическое прошлое россиян и белорусов и их стремление к приумножению духовного наследия будут незыблемой основой для наращивания интеграционных процессов и... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:05

2023-05-09T14:05

2023-05-09T14:05

белоруссия

россия

валентина матвиенко

наталья кочанова

совет федерации рф

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Героическое прошлое россиян и белорусов и их стремление к приумножению духовного наследия будут незыблемой основой для наращивания интеграционных процессов и укрепления единства между Россией и Белоруссией, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Убеждена, что героическое прошлое россиян и белорусов, их стремление к сохранению и приумножению культурного и духовного наследия будут незыблемой основой для дальнейшего укрепления нашего единства, наращивания интеграционных процессов, поддержания безопасности на евразийском пространстве", - написала она в поздравительной телеграмме президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь Дня Победы. В телеграмме председателю Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиру Андрейченко Матвиенко отметила, что сохранение исторической памяти будет служить "надежной основой для дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений и стратегического партнерства во имя благополучия будущих поколений". "Сейчас мы вновь видим попытки пересмотреть итоги войны, переписать и фальсифицировать историю. И сегодня, как и в далекие военные годы, Россия и Беларусь плечом к плечу отстаивают право своих народов самостоятельно строить будущее", - отмечается в телеграмме спикера Совфеда председателю Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталье Кочановой.

https://ria.ru/20230509/matvienko-1870566887.html

https://ria.ru/20230509/putin-1870579003.html

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Дарья Буймова

белоруссия, россия, валентина матвиенко, наталья кочанова, совет федерации рф, александр лукашенко, в мире