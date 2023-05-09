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Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим - РИА Новости, 09.05.2023
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14:05 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870620743.html
Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим
Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим - РИА Новости, 09.05.2023
Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим
Героическое прошлое россиян и белорусов и их стремление к приумножению духовного наследия будут незыблемой основой для наращивания интеграционных процессов и... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:05
2023-05-09T14:05
белоруссия
россия
валентина матвиенко
наталья кочанова
совет федерации рф
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Героическое прошлое россиян и белорусов и их стремление к приумножению духовного наследия будут незыблемой основой для наращивания интеграционных процессов и укрепления единства между Россией и Белоруссией, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Убеждена, что героическое прошлое россиян и белорусов, их стремление к сохранению и приумножению культурного и духовного наследия будут незыблемой основой для дальнейшего укрепления нашего единства, наращивания интеграционных процессов, поддержания безопасности на евразийском пространстве", - написала она в поздравительной телеграмме президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь Дня Победы. В телеграмме председателю Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиру Андрейченко Матвиенко отметила, что сохранение исторической памяти будет служить "надежной основой для дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений и стратегического партнерства во имя благополучия будущих поколений". "Сейчас мы вновь видим попытки пересмотреть итоги войны, переписать и фальсифицировать историю. И сегодня, как и в далекие военные годы, Россия и Беларусь плечом к плечу отстаивают право своих народов самостоятельно строить будущее", - отмечается в телеграмме спикера Совфеда председателю Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталье Кочановой.
https://ria.ru/20230509/matvienko-1870566887.html
https://ria.ru/20230509/putin-1870579003.html
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белоруссия, россия, валентина матвиенко, наталья кочанова, совет федерации рф, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Совет Федерации РФ, Александр Лукашенко, В мире
Матвиенко назвала прошлое россиян и белорусов героическим

Матвиенко: прошлое россиян и белорусов будет основой для укрепления единства

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Героическое прошлое россиян и белорусов и их стремление к приумножению духовного наследия будут незыблемой основой для наращивания интеграционных процессов и укрепления единства между Россией и Белоруссией, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Убеждена, что героическое прошлое россиян и белорусов, их стремление к сохранению и приумножению культурного и духовного наследия будут незыблемой основой для дальнейшего укрепления нашего единства, наращивания интеграционных процессов, поддержания безопасности на евразийском пространстве", - написала она в поздравительной телеграмме президенту Белоруссии Александру Лукашенко в честь Дня Победы.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Вчера, 09:49
В телеграмме председателю Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиру Андрейченко Матвиенко отметила, что сохранение исторической памяти будет служить "надежной основой для дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений и стратегического партнерства во имя благополучия будущих поколений".
"Сейчас мы вновь видим попытки пересмотреть итоги войны, переписать и фальсифицировать историю. И сегодня, как и в далекие военные годы, Россия и Беларусь плечом к плечу отстаивают право своих народов самостоятельно строить будущее", - отмечается в телеграмме спикера Совфеда председателю Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталье Кочановой.
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