https://ria.ru/20230509/altay-1870615917.html

Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана

Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана - РИА Новости, 09.05.2023

Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана

Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал в гостях у 97-летнего ветерана Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:32

2023-05-09T13:32

2023-05-09T13:32

общество

алтайский край

барнаул

кемеровская область

виктор томенко

день победы

день победы — 2023

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БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал в гостях у 97-летнего ветерана Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы, сообщает телеграм-канал правительства региона "Ленина, 59". "Губернатор Виктор Томенко побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы… Ветеран живет в Барнауле в семье дочери. Сейчас ему уже 97 лет, но чувствует он себя бодро. Он не только делает зарядку каждый день, но и читает газеты, интересуется событиями в крае, в стране, обсуждает их с родными", - говорится в сообщении. Уточняется, что Горбунов родился в многодетной семье в Кемеровской области, на фронт его призвали в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он служил в пехоте на Дальнем Востоке, освобождал Маньчжурию во время войны с Японией. Война для Василия Михайловича закончилась на Курильских островах. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Японией", юбилейными медалями. "Губернатор поблагодарил Василия Михайловича Горбунова, а в его лице и всех представителей старшего поколения за Победу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230509/veteran-1870560919.html

https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html

алтайский край

барнаул

кемеровская область

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Дарья Буймова

общество, алтайский край, барнаул, кемеровская область, виктор томенко, день победы, день победы — 2023