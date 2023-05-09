Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана
Глава Алтая Томенко поздравил с Днем Победы 97-летнего ветерана
© Фото : Ленина, 59/TelegramГубернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова
БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал в гостях у 97-летнего ветерана Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы, сообщает телеграм-канал правительства региона "Ленина, 59".
"Губернатор Виктор Томенко побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы… Ветеран живет в Барнауле в семье дочери. Сейчас ему уже 97 лет, но чувствует он себя бодро. Он не только делает зарядку каждый день, но и читает газеты, интересуется событиями в крае, в стране, обсуждает их с родными", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Горбунов родился в многодетной семье в Кемеровской области, на фронт его призвали в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он служил в пехоте на Дальнем Востоке, освобождал Маньчжурию во время войны с Японией. Война для Василия Михайловича закончилась на Курильских островах. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Японией", юбилейными медалями.
"Губернатор поблагодарил Василия Михайловича Горбунова, а в его лице и всех представителей старшего поколения за Победу", - отмечается в сообщении.