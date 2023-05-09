Рейтинг@Mail.ru
Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/altay-1870615917.html
Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана
Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана - РИА Новости, 09.05.2023
Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана
Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал в гостях у 97-летнего ветерана Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:32
2023-05-09T13:32
общество
алтайский край
барнаул
кемеровская область
виктор томенко
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870614993_0:88:1279:807_1920x0_80_0_0_de9c7eac9d7de0765acea971bed7bc0b.jpg
БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал в гостях у 97-летнего ветерана Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы, сообщает телеграм-канал правительства региона "Ленина, 59". "Губернатор Виктор Томенко побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы… Ветеран живет в Барнауле в семье дочери. Сейчас ему уже 97 лет, но чувствует он себя бодро. Он не только делает зарядку каждый день, но и читает газеты, интересуется событиями в крае, в стране, обсуждает их с родными", - говорится в сообщении. Уточняется, что Горбунов родился в многодетной семье в Кемеровской области, на фронт его призвали в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он служил в пехоте на Дальнем Востоке, освобождал Маньчжурию во время войны с Японией. Война для Василия Михайловича закончилась на Курильских островах. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Японией", юбилейными медалями. "Губернатор поблагодарил Василия Михайловича Горбунова, а в его лице и всех представителей старшего поколения за Победу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230509/veteran-1870560919.html
https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html
алтайский край
барнаул
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870614993_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_700ecbf39f9d2fc409d90fe7a2e1954e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алтайский край, барнаул, кемеровская область, виктор томенко, день победы, день победы — 2023
Общество, Алтайский край, Барнаул, Кемеровская область, Виктор Томенко, День Победы, День Победы — 2023
Глава Алтая побывал в гостях у 97-летнего ветерана

Глава Алтая Томенко поздравил с Днем Победы 97-летнего ветерана

© Фото : Ленина, 59/TelegramГубернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Ленина, 59/Telegram
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал в гостях у 97-летнего ветерана Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы, сообщает телеграм-канал правительства региона "Ленина, 59".
"Губернатор Виктор Томенко побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Василия Горбунова и поздравил его с Днем Победы… Ветеран живет в Барнауле в семье дочери. Сейчас ему уже 97 лет, но чувствует он себя бодро. Он не только делает зарядку каждый день, но и читает газеты, интересуется событиями в крае, в стране, обсуждает их с родными", - говорится в сообщении.
104-летний ветеран ВОВ Павел Данилов о своем пути военнослужащего - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы
Вчера, 09:07
Уточняется, что Горбунов родился в многодетной семье в Кемеровской области, на фронт его призвали в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он служил в пехоте на Дальнем Востоке, освобождал Маньчжурию во время войны с Японией. Война для Василия Михайловича закончилась на Курильских островах. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Японией", юбилейными медалями.
"Губернатор поблагодарил Василия Михайловича Горбунова, а в его лице и всех представителей старшего поколения за Победу", - отмечается в сообщении.
Акция Поём двором собрала всех якутян во дворах домов, где живут ветераны - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны
6 мая, 12:20
 
ОбществоАлтайский крайБарнаулКемеровская областьВиктор ТоменкоДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала