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В Московском зоопарке поселились домашние яки Борис и Марго - РИА Новости, 08.05.2023
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11:14 08.05.2023 (обновлено: 12:15 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/zoopark-1870439519.html
В Московском зоопарке поселились домашние яки Борис и Марго
В Московском зоопарке поселились домашние яки Борис и Марго - РИА Новости, 08.05.2023
В Московском зоопарке поселились домашние яки Борис и Марго
Московский зоопарк пополнился двумя домашними яками, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:14
2023-05-08T12:15
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московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился двумя домашними яками, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. "В Московский зоопарк прибыли два домашних яка: Борис 279 килограммов и Марго 145 килограммов. Борис бледно-золотистого окраса, Марго — шоколадного. Они поселились на Старой территории, по соседству с другими домашними яками: Федей, Ассолью и Пижмой", — говорится в публикации. Отмечается, что Борис и Марго спокойно и сравнительно дружелюбно общаются с соседями и сотрудниками. Киперов они узнают, охотно идут на контакт. "Домашние яки получают ветки ивы, сено, мюсли, а также специализированный корм для травоядных. На тренингах они также получают морковь и яблоко. Ежедневно их осматривают и еженедельно взвешивают, чтобы следить за здоровьем", — цитирует пресс-служба гендиректора зоопарка Светлану Акулову.На территории для яков разместили чесалки и подвесы, а в будущем планируется устроить разнообразные кормушки.
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москва, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке поселились домашние яки Борис и Марго

Два домашних яка Борис и Марго поселились на Старой территории Московского зоопарка

© Московский зоопарк/ВКонтактеДомашний як Борис в Московском зоопарке
Домашний як Борис в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/ВКонтакте
Домашний як Борис в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился двумя домашними яками, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.
"В Московский зоопарк прибыли два домашних яка: Борис 279 килограммов и Марго 145 килограммов. Борис бледно-золотистого окраса, Марго — шоколадного. Они поселились на Старой территории, по соседству с другими домашними яками: Федей, Ассолью и Пижмой", — говорится в публикации.
Отмечается, что Борис и Марго спокойно и сравнительно дружелюбно общаются с соседями и сотрудниками. Киперов они узнают, охотно идут на контакт.
"Домашние яки получают ветки ивы, сено, мюсли, а также специализированный корм для травоядных. На тренингах они также получают морковь и яблоко. Ежедневно их осматривают и еженедельно взвешивают, чтобы следить за здоровьем", — цитирует пресс-служба гендиректора зоопарка Светлану Акулову.
На территории для яков разместили чесалки и подвесы, а в будущем планируется устроить разнообразные кормушки.
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