https://ria.ru/20230508/zoopark-1870439519.html

В Московском зоопарке поселились домашние яки Борис и Марго

В Московском зоопарке поселились домашние яки Борис и Марго - РИА Новости, 08.05.2023

В Московском зоопарке поселились домашние яки Борис и Марго

Московский зоопарк пополнился двумя домашними яками, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:14

2023-05-08T11:14

2023-05-08T12:15

хорошие новости

москва

московский зоопарк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438089_0:0:1636:920_1920x0_80_0_0_008fea8352c77f74006c6378fd16d5af.png

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился двумя домашними яками, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. "В Московский зоопарк прибыли два домашних яка: Борис 279 килограммов и Марго 145 килограммов. Борис бледно-золотистого окраса, Марго — шоколадного. Они поселились на Старой территории, по соседству с другими домашними яками: Федей, Ассолью и Пижмой", — говорится в публикации. Отмечается, что Борис и Марго спокойно и сравнительно дружелюбно общаются с соседями и сотрудниками. Киперов они узнают, охотно идут на контакт. "Домашние яки получают ветки ивы, сено, мюсли, а также специализированный корм для травоядных. На тренингах они также получают морковь и яблоко. Ежедневно их осматривают и еженедельно взвешивают, чтобы следить за здоровьем", — цитирует пресс-служба гендиректора зоопарка Светлану Акулову.На территории для яков разместили чесалки и подвесы, а в будущем планируется устроить разнообразные кормушки.

https://ria.ru/20230505/detenysh-1869982229.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, московский зоопарк, общество