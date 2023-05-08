https://ria.ru/20230508/zerno-1870455093.html

Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт зерна с Украины

Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 08.05.2023

Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт зерна с Украины

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" требует от правительства на этой неделе принять решение о временном запрете ввоза украинского зерна. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:10

2023-05-08T13:10

2023-05-08T13:10

украина

молдавия

экономика

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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" требует от правительства на этой неделе принять решение о временном запрете ввоза украинского зерна. ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" неделей ранее обратилась к властям с просьбой ввести аналогичный запрет. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил Киев о планах Кишинева ввести запрет. Также аграрии настаивают на том, что им должны быть выделены компенсации для возмещения потерь в связи с резким падением цен на сельскохозяйственную продукцию. Фермеры отмечают, что их плачевное положение "никак не поможет Украине, а лишь породит социальные и политические волнения", что повлияет на существенное снижение уровня поддержки европейского вектора среди населения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html

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молдавия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, молдавия, экономика