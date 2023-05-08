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Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 08.05.2023
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13:10 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/zerno-1870455093.html
Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт зерна с Украины
Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 08.05.2023
Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт зерна с Украины
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" требует от правительства на этой неделе принять решение о временном запрете ввоза украинского зерна. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:10
2023-05-08T13:10
украина
молдавия
экономика
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" требует от правительства на этой неделе принять решение о временном запрете ввоза украинского зерна. ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" неделей ранее обратилась к властям с просьбой ввести аналогичный запрет. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил Киев о планах Кишинева ввести запрет. Также аграрии настаивают на том, что им должны быть выделены компенсации для возмещения потерь в связи с резким падением цен на сельскохозяйственную продукцию. Фермеры отмечают, что их плачевное положение "никак не поможет Украине, а лишь породит социальные и политические волнения", что повлияет на существенное снижение уровня поддержки европейского вектора среди населения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, молдавия, экономика
Украина, Молдавия, Экономика
Молдавские фермеры потребовали срочно запретить импорт зерна с Украины

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" потребовала срочно запретить импорт зерна с Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" требует от правительства на этой неделе принять решение о временном запрете ввоза украинского зерна.
ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" неделей ранее обратилась к властям с просьбой ввести аналогичный запрет. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил Киев о планах Кишинева ввести запрет.
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"Молдавия недопустимо долго откладывает применение мер по защите отечественных сельхозпроизводителей и требует принятия правительством на этой неделе решения о временном запрете импорта пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины. В противном случае очень вероятно, что вскоре вся страна будет охвачена протестами фермеров", - сообщается на странице ассоциации в Facebook*.
Также аграрии настаивают на том, что им должны быть выделены компенсации для возмещения потерь в связи с резким падением цен на сельскохозяйственную продукцию. Фермеры отмечают, что их плачевное положение "никак не поможет Украине, а лишь породит социальные и политические волнения", что повлияет на существенное снижение уровня поддержки европейского вектора среди населения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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