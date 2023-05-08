https://ria.ru/20230508/zemletryasenie-1870426527.html

В Эквадоре произошло землетрясение

В Эквадоре произошло землетрясение - РИА Новости, 08.05.2023

В Эквадоре произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:46

2023-05-08T09:46

2023-05-08T09:46

в мире

эквадор

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 0.51 по времени UTC (3.51 мск) в 40 километрах к северо-востоку от города Куэнка с населением 276 тысяч и в 16 километрах к северо-востоку от города Асогес с населением 34,8 тысячи. Очаг залегал на глубине 100 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

эквадор

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эквадор, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)