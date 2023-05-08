https://ria.ru/20230508/zemletryasenie-1870426527.html
В Эквадоре произошло землетрясение
В Эквадоре произошло землетрясение - РИА Новости, 08.05.2023
В Эквадоре произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:46
2023-05-08T09:46
2023-05-08T09:46
в мире
эквадор
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 0.51 по времени UTC (3.51 мск) в 40 километрах к северо-востоку от города Куэнка с населением 276 тысяч и в 16 километрах к северо-востоку от города Асогес с населением 34,8 тысячи. Очаг залегал на глубине 100 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
эквадор
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Эквадор, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Эквадоре произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Эквадоре