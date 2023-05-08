https://ria.ru/20230508/zemletryasenie-1870405265.html

У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение

У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение - РИА Новости, 08.05.2023

У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Тихого океана, в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах Камчатки оно не... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T03:27

2023-05-08T03:27

2023-05-08T03:28

происшествия

петропавловск-камчатский

тихий океан

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Тихого океана, в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 8 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 134 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении. Землетрясение произошло на глубине 22 километра. По данным МЧС, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. В ЕДДС местные жители не обращались.

https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870260187.html

петропавловск-камчатский

тихий океан

камчатка

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происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук