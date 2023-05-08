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У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение - РИА Новости, 08.05.2023
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03:27 08.05.2023 (обновлено: 03:28 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/zemletryasenie-1870405265.html
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение - РИА Новости, 08.05.2023
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Тихого океана, в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах Камчатки оно не... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:27
2023-05-08T03:28
происшествия
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Тихого океана, в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 8 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 134 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении. Землетрясение произошло на глубине 22 километра. По данным МЧС, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. В ЕДДС местные жители не обращались.
https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870260187.html
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка
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происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение

МЧС: у Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,4

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан
Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Тихого океана, в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 8 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 134 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении.
Землетрясение произошло на глубине 22 километра.
По данным МЧС, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. В ЕДДС местные жители не обращались.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В акватории Тихого океана рядом с Камчаткой произошли два землетрясения
Вчера, 04:33
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийТихий океанКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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