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У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение - РИА Новости, 08.05.2023
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Тихого океана, в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах Камчатки оно не... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:27
2023-05-08T03:27
2023-05-08T03:28
происшествия
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Тихого океана, в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 8 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 134 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении. Землетрясение произошло на глубине 22 километра. По данным МЧС, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. В ЕДДС местные жители не обращались.
https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870260187.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
МЧС: у Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,4