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"Хороший актер". Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда скоро сбежит Зеленский - РИА Новости, 08.05.2023
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21:45 08.05.2023 (обновлено: 23:20 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870524884.html
"Хороший актер". Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда скоро сбежит Зеленский
"Хороший актер". Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда скоро сбежит Зеленский - РИА Новости, 08.05.2023
"Хороший актер". Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда скоро сбежит Зеленский
После разгрома ВСУ президент Владимир Зеленский, скорее всего, попытается сбежать из страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:45
2023-05-08T23:20
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. После разгрома ВСУ президент Владимир Зеленский, скорее всего, попытается сбежать из страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Он хороший актер, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы окажутся брошены на произвол судьбы", — пояснил эксперт.Аналитик призвал не забывать, что Зеленский просто следует указаниям. Он также отметил, что следующие месяцы могут стать для ВСУ настоящей катастрофой."Когда так называемое контрнаступление Украины провалится, а может и вовсе не начнется, то произойдет иной процесс", — подчеркнул Макговерн.На следующем этапе конфликта речь пойдет о прекращении огня и мирных переговорах. При этом даже Соединенные Штаты будут выступать за урегулирование путем налаживания диалога, подытожил он.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870479682.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Хороший актер". Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда скоро сбежит Зеленский

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр вскоре после грядущего поражения ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. После разгрома ВСУ президент Владимир Зеленский, скорее всего, попытается сбежать из страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Он хороший актер, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы окажутся брошены на произвол судьбы", — пояснил эксперт.
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Аналитик призвал не забывать, что Зеленский просто следует указаниям. Он также отметил, что следующие месяцы могут стать для ВСУ настоящей катастрофой.
"Когда так называемое контрнаступление Украины провалится, а может и вовсе не начнется, то произойдет иной процесс", — подчеркнул Макговерн.
На следующем этапе конфликта речь пойдет о прекращении огня и мирных переговорах. При этом даже Соединенные Штаты будут выступать за урегулирование путем налаживания диалога, подытожил он.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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