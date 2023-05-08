https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870470972.html

В Германии ужаснулись словам Зеленского о будущем России

В Германии ужаснулись словам Зеленского о будущем России - РИА Новости, 08.05.2023

В Германии ужаснулись словам Зеленского о будущем России

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после слов, что Россия потерпит поражение, как и нацистская Германия... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:01

2023-05-08T15:01

2023-05-08T16:07

в мире

россия

украина

германия

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после слов, что Россия потерпит поражение, как и нацистская Германия в 1945 году. "У меня от Зеленского мурашки по коже: он все время говорит о победе над Россией. Я в этом очень сомневаюсь", — написал один из комментаторов. "Какой же надо обладать манией величия, чтобы говорить такое", — поддержал другой."Какое глупое сравнение!" — отметил третий. "Ему нужно говорить о переговорах, а не о поражении России", — поделился мнением еще один пользователь. "Зеленский страдает историческим невежеством", — подытожили читатели. Сегодня Владимир Зеленский установил, что 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. В Кремле, в свою очередь, выразили убежденность, что среди украинцев есть много людей, для которых День Победы остается священным днем.

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский