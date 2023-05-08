https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870470972.html
В Германии ужаснулись словам Зеленского о будущем России
В Германии ужаснулись словам Зеленского о будущем России - РИА Новости, 08.05.2023
В Германии ужаснулись словам Зеленского о будущем России
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после слов, что Россия потерпит поражение, как и нацистская Германия... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:01
2023-05-08T15:01
2023-05-08T16:07
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германия
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после слов, что Россия потерпит поражение, как и нацистская Германия в 1945 году. "У меня от Зеленского мурашки по коже: он все время говорит о победе над Россией. Я в этом очень сомневаюсь", — написал один из комментаторов. "Какой же надо обладать манией величия, чтобы говорить такое", — поддержал другой."Какое глупое сравнение!" — отметил третий. "Ему нужно говорить о переговорах, а не о поражении России", — поделился мнением еще один пользователь. "Зеленский страдает историческим невежеством", — подытожили читатели. Сегодня Владимир Зеленский установил, что 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. В Кремле, в свою очередь, выразили убежденность, что среди украинцев есть много людей, для которых День Победы остается священным днем.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html
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в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В Германии ужаснулись словам Зеленского о будущем России
Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского после заявления о грядущем поражении России
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Die Welt
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после слов, что Россия потерпит поражение, как и нацистская Германия в 1945 году.
"У меня от Зеленского мурашки по коже: он все время говорит о победе над Россией. Я в этом очень сомневаюсь", — написал один из комментаторов.
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"Какой же надо обладать манией величия, чтобы говорить такое", — поддержал другой.
"Какое глупое сравнение!" — отметил третий.
"Ему нужно говорить о переговорах, а не о поражении России", — поделился мнением еще один пользователь.
"Зеленский страдает историческим невежеством", — подытожили читатели.
Сегодня Владимир Зеленский установил, что 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. В Кремле, в свою очередь, выразили убежденность, что среди украинцев есть много людей, для которых День Победы остается священным днем.
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