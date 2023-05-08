https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870463172.html
Захарова обвинила Зеленского в предательстве предков
Захарова обвинила Зеленского в предательстве предков - РИА Новости, 08.05.2023
Захарова обвинила Зеленского в предательстве предков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днем Европы, предал своих... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:02
2023-05-08T14:02
2023-05-08T14:53
украина
владимир зеленский
в мире
мария захарова
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днем Европы, предал своих предков, и назвала его предателем."Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя", - написала Захарова в своем телеграм-канале.Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
https://ria.ru/20230508/predatelstvo-1870465701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир зеленский, в мире, мария захарова, день победы
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Мария Захарова, День Победы
Захарова обвинила Зеленского в предательстве предков
Захарова заявила, что отменив 9 мая, Зеленский раз и навсегда предал своих предков
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале
, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днем Европы, предал своих предков, и назвала его предателем.
"Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
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