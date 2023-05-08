https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870456835.html

В Запорожской области заявили, что Зеленского ждет участь Гитлера

В Запорожской области заявили, что Зеленского ждет участь Гитлера - РИА Новости, 08.05.2023

В Запорожской области заявили, что Зеленского ждет участь Гитлера

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что Владимира Зеленского ждет участь Адольфа Гитлера. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:24

2023-05-08T13:24

2023-05-08T13:24

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

адольф гитлер

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что Владимира Зеленского ждет участь Адольфа Гитлера. Ранее в понедельник Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. В указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также ради "обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте". "Уверен, что Зеленского и ему подобных ждёт конец Бандеры, Шухевича или Гитлера", - написал Рогов. По его словам, режим Зеленского "отменил на подконтрольной ему территории День Победы 9 мая", так как отождествляет себя с нацистской Германией времен Гитлера, а "нацисты не могут праздновать день своего поражения". "Строители ЗеРейха не способны создать новые образы и смыслы, поэтому они так старательно копирует всё связанное с Третьим Рейхом", - подчеркнул Рогов, добавив, что недавно Зеленский похвастался, что он все время ходит с пистолетом, чтобы не попасть в русский плен. "Новость об этом разлетелась именно в день гибели Гитлера, который застрелился из-за страха попасть в наш плен. Совпадение? Не думаю. А подаренный одним из западных лидеров Зеленскому пистолет является прямым намёком, что ему следует сделать...", - заключил Рогов.

https://ria.ru/20230508/zayavlenie-1870407284.html

https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870324360.html

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