https://ria.ru/20230508/zayavlenie-1870407284.html

В Сети "уставшему" Зеленскому предложили новую работу после слов о России

В Сети "уставшему" Зеленскому предложили новую работу после слов о России - РИА Новости, 08.05.2023

В Сети "уставшему" Зеленскому предложили новую работу после слов о России

Пользователи Twitter негативно оценили заявление украинского лидера Владимира Зеленского о поддержке Украины странами Запада. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T05:34

2023-05-08T05:34

2023-05-08T05:34

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление украинского лидера Владимира Зеленского о поддержке Украины странами Запада.В своем микроблоге Зеленский поблагодарил всех, кто "помогает восстановить безопасность Украины", назвав их защитниками мира. Президент Украины также сказал спасибо тем, кто "оказывает давление на Россию".Однако пользователи со скепсисом отнеслись к заявлению украинского президента."Актер, читающий сценарий. Авторы и казначеи уютно устроились в Вашингтоне", — прокомментировал Eric Kraus."Он выглядит очень уставшим", — отметил Krzysztof Mariusz."Я не верю, что из тебя можно сделать еще большего шута, чем ты был до вступления в должность", — написал Tom Hagen."Все равно он проиграет этот конфликт", — заявил SearchEngineOperations."Мы вместе с Россией", — высказался Faiz."Как Украина может быть частью свободного мира? Они запретили некоторые языки, религии, книги, телерадиовещание, культуру, прекратили поставку воды в неудобные районы на годы. И был мир, пока Зеленского не избрали", — подметил greedylobster.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870331004.html

https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870324360.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, twitter