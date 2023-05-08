https://ria.ru/20230508/zabolevaemost-1870409951.html

Общая заболеваемость населения в России выросла на 3,8 процента

Общая заболеваемость населения в России выросла на 3,8 процента - РИА Новости, 08.05.2023

Общая заболеваемость населения в России выросла на 3,8 процента

Россияне в 2022 году стали больше болеть – общая заболеваемость выросла почти на 4% по сравнению с 2021 годом, первичная – почти на 5%, следует из отчета... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T06:12

2023-05-08T06:12

2023-05-08T07:36

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россияне в 2022 году стали больше болеть – общая заболеваемость выросла почти на 4% по сравнению с 2021 годом, первичная – почти на 5%, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. Общая заболеваемость в 2022 году выросла почти по всем классам. На первом месте болезни органов дыхания, прирост составил 3,6%, на втором - болезни системы кровообращения, прирост на 5,8%, на третьем месте – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, прирост на 7%. Общая заболеваемость новообразованиями в 2022 году увеличилась на 4,6%. Первичная заболеваемость населения России в 2022 году также увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20230508/ozhirenie-1870405154.html

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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье