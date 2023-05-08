https://ria.ru/20230508/zabolevaemost-1870409951.html
Общая заболеваемость населения в России выросла на 3,8 процента
Общая заболеваемость населения в России выросла на 3,8 процента - РИА Новости, 08.05.2023
Общая заболеваемость населения в России выросла на 3,8 процента
Россияне в 2022 году стали больше болеть – общая заболеваемость выросла почти на 4% по сравнению с 2021 годом, первичная – почти на 5%, следует из отчета... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T06:12
2023-05-08T06:12
2023-05-08T07:36
общество
россия
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здоровье
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россияне в 2022 году стали больше болеть – общая заболеваемость выросла почти на 4% по сравнению с 2021 годом, первичная – почти на 5%, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. Общая заболеваемость в 2022 году выросла почти по всем классам. На первом месте болезни органов дыхания, прирост составил 3,6%, на втором - болезни системы кровообращения, прирост на 5,8%, на третьем месте – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, прирост на 7%. Общая заболеваемость новообразованиями в 2022 году увеличилась на 4,6%. Первичная заболеваемость населения России в 2022 году также увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье
Общая заболеваемость населения в России выросла на 3,8 процента
Минздрав: общая заболеваемость населения в России выросла в 2022 году на 3,8%
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россияне в 2022 году стали больше болеть – общая заболеваемость выросла почти на 4% по сравнению с 2021 годом, первичная – почти на 5%, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.
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"Общая заболеваемость населения Российской Федерации в 2022 году выросла на 3,83% и составила 174 516,8 на 100 тысяч населения, в 2021 году 168066,5 на 100 тысяч населения", - говорится в документе.
Общая заболеваемость в 2022 году выросла почти по всем классам. На первом месте болезни органов дыхания, прирост составил 3,6%, на втором - болезни системы кровообращения, прирост на 5,8%, на третьем месте – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, прирост на 7%. Общая заболеваемость новообразованиями в 2022 году увеличилась на 4,6%.
Первичная заболеваемость населения России в 2022 году также увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом.
Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента