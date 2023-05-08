https://ria.ru/20230508/vzyatki-1870469662.html

На Украине задержали чиновника за взятки с экспортеров агропродукции

На Украине задержали чиновника за взятки с экспортеров агропродукции - РИА Новости, 08.05.2023

На Украине задержали чиновника за взятки с экспортеров агропродукции

Один из руководителей Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей задержан в Харьковской области по... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:52

2023-05-08T14:52

2023-05-08T14:52

харьковская область

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служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Один из руководителей Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей задержан в Харьковской области по подозрению в получении взяток с экспортеров сельхозпродукции, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). "СБУ задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области: обложил "данью" экспортеров зерна. Участники сделки систематически требовали деньги с представителей украинских компаний, которые экспортируют отечественную агропродукцию. По данным следствия, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. Для реализации преступного механизма он привлек своего подчиненного – инспектора", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Отмечается, что за взятки чиновники обещали аграриям беспрепятственную выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции. За один грузовик с товаром фигуранты просили 100 долларов, а при отказе платить "угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры по получению разрешительных документов". "Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды фигурантами за сертификацию 20 фур с украинским зерном. Правоохранители задержали организатора схемы на получении второй части неправомерной выгоды", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html

харьковская область

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харьковская область, в мире, служба безопасности украины, украина