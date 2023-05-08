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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и области - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и области
Взрывы слышны в Днепропетровске и Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:47
2023-05-08T22:47
2023-05-08T22:47
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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днепропетровск
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске и Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Запорожье, Днепре и Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее "Страна.ua" сообщала о трех взрывах в Харькове. Позднее мэр города Игорь Терехов заявил, что в населенном пункте прозвучало не менее пяти взрывов. Ранее в указанных регионах была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, днепропетровская область, запорожье, днепропетровск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожье, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и области
Страна.ua: в Днепропетровске и области прогремели взрывы