https://ria.ru/20230508/vzryvy-1870412109.html

В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом

В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом - РИА Новости, 08.05.2023

В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом

В Соломенском районе Киева получил повреждения резервуар с дизельным топливом, сообщается в Telegram-канале городской военной администрации. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T07:30

2023-05-08T07:30

2023-05-08T07:49

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Соломенском районе Киева получил повреждения резервуар с дизельным топливом, сообщается в Telegram-канале городской военной администрации. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области. "В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания)", — говорится в заявлении. Также сообщается, что, вероятно, пострадала и газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Уточняется, что газ перекрыт, а пожар ликвидирован.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230507/vzryv-1870398607.html

https://ria.ru/20230508/trevoga-1870408994.html

киев

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в мире, киев, киевская область