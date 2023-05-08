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В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 08.05.2023 (обновлено: 07:49 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/vzryvy-1870412109.html
В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом
В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом - РИА Новости, 08.05.2023
В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом
В Соломенском районе Киева получил повреждения резервуар с дизельным топливом, сообщается в Telegram-канале городской военной администрации. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T07:30
2023-05-08T07:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Соломенском районе Киева получил повреждения резервуар с дизельным топливом, сообщается в Telegram-канале городской военной администрации. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области. "В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания)", — говорится в заявлении. Также сообщается, что, вероятно, пострадала и газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Уточняется, что газ перекрыт, а пожар ликвидирован.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230507/vzryv-1870398607.html
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киев
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в мире, киев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область
В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом

Военная администрация Киева: в городе повредился резервуар с дизельным топливом

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Соломенском районе Киева получил повреждения резервуар с дизельным топливом, сообщается в Telegram-канале городской военной администрации.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области.
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"В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания)", — говорится в заявлении.
Также сообщается, что, вероятно, пострадала и газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Уточняется, что газ перекрыт, а пожар ликвидирован.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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