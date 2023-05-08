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В конгрессе призвали американских военных остановить "неминуемое вторжение" - РИА Новости, 08.05.2023
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06:39 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/vtorzhenie-1870410573.html
В конгрессе призвали американских военных остановить "неминуемое вторжение"
В конгрессе призвали американских военных остановить "неминуемое вторжение" - РИА Новости, 08.05.2023
В конгрессе призвали американских военных остановить "неминуемое вторжение"
Американские военные должны остановить вторжение мигрантов, которое начнется уже на этой неделе, написала в своем Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T06:39
2023-05-08T06:39
в мире
техас
сша
джо байден
дональд трамп
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американские военные должны остановить вторжение мигрантов, которое начнется уже на этой неделе, написала в своем Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.На 11 мая намечена отмена введенной при администрации Дональда Трампа законодательной нормы "Раздел 42", позволяющей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Ожидается, что после отмены указанной нормы южную границу США захлестнет массовый приток нелегальных мигрантов.
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в мире, техас, сша, джо байден, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, Техас, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
В конгрессе призвали американских военных остановить "неминуемое вторжение"

Конгрессвумен Грин призвала американских военных остановить неминуемое вторжение мигрантов

© AP Photo / Christian ChavezНациональная гвардия армии Техаса
Национальная гвардия армии Техаса - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Christian Chavez
Национальная гвардия армии Техаса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американские военные должны остановить вторжение мигрантов, которое начнется уже на этой неделе, написала в своем Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«

"Вот что Джо Байден делает с нашей страной. Необходимо отправить наших военных к границе, чтобы остановить неминуемое вторжение, которое произойдет позже на этой неделе, когда отменят "Раздел 42". Ситуация уже нестабильна и это настоящий кризис национальной безопасности!" — заявила она.

На 11 мая намечена отмена введенной при администрации Дональда Трампа законодательной нормы "Раздел 42", позволяющей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Ожидается, что после отмены указанной нормы южную границу США захлестнет массовый приток нелегальных мигрантов.
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В миреТехасСШАДжо БайденДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
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