https://ria.ru/20230508/vsu-1870411167.html

Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР

Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР

В некоторых украинских военкоматах на подконтрольных Киеву территориях Донбасса имелись специальные камеры, в которых местных жителей "убеждали" служить в ВСУ,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T07:06

2023-05-08T07:06

2023-05-08T10:18

специальная военная операция на украине

северодонецк

донбасс

киев

вооруженные силы украины

происшествия

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 8 мая — РИА Новости. В некоторых украинских военкоматах на подконтрольных Киеву территориях Донбасса имелись специальные камеры, в которых местных жителей "убеждали" служить в ВСУ, рассказала РИА Новости российская военнослужащая.Так, она показала подобную камеру в подвале военкомата Северодонецка."В комнате содержались те призывники, которые отказывались принимать участие в военных сборах или непосредственно вступать на военную службу. Это место было, скажем, для мягкого внушения, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ", — пояснила собеседница агентства. О камерах для "перевоспитания" тех, кто не хотел служить в украинской армии, впервые рассказали жители Северодонецка. По их словам, в военкомат могли забрать "для беседы" людей прямо с улицы. В некоторых камерах до сих пор сохранились следы крови. Импровизированные камеры были устроены не только в подвале, но и на улице, во дворе военкомата. Там стоял железный вагон, в котором, по словам местных жителей, запирали в воспитательных целях дезертиров и отказавшихся выполнять приказы. Как отметила собеседница агентства, есть и другие свидетельства того, что к дезертирам и уклонистам применяли физическое насилие вплоть до пыток.

https://ria.ru/20230427/video-1868027030.html

https://ria.ru/20230508/mobilizatsiya-1870408853.html

северодонецк

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Военнослужащая РФ о методах мобилизации украинской стороной жителей Донбасса Военнослужащая РФ о методах мобилизации украинской стороной жителей Донбасса 2023-05-08T07:06 true PT2M46S

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северодонецк, донбасс, киев, вооруженные силы украины, происшествия