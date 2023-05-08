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Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР
Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР
В некоторых украинских военкоматах на подконтрольных Киеву территориях Донбасса имелись специальные камеры, в которых местных жителей "убеждали" служить в ВСУ,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T07:06
2023-05-08T07:06
2023-05-08T10:18
специальная военная операция на украине
северодонецк
донбасс
киев
вооруженные силы украины
происшествия
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 8 мая — РИА Новости. В некоторых украинских военкоматах на подконтрольных Киеву территориях Донбасса имелись специальные камеры, в которых местных жителей "убеждали" служить в ВСУ, рассказала РИА Новости российская военнослужащая.Так, она показала подобную камеру в подвале военкомата Северодонецка."В комнате содержались те призывники, которые отказывались принимать участие в военных сборах или непосредственно вступать на военную службу. Это место было, скажем, для мягкого внушения, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ", — пояснила собеседница агентства. О камерах для "перевоспитания" тех, кто не хотел служить в украинской армии, впервые рассказали жители Северодонецка. По их словам, в военкомат могли забрать "для беседы" людей прямо с улицы. В некоторых камерах до сих пор сохранились следы крови. Импровизированные камеры были устроены не только в подвале, но и на улице, во дворе военкомата. Там стоял железный вагон, в котором, по словам местных жителей, запирали в воспитательных целях дезертиров и отказавшихся выполнять приказы. Как отметила собеседница агентства, есть и другие свидетельства того, что к дезертирам и уклонистам применяли физическое насилие вплоть до пыток.
https://ria.ru/20230427/video-1868027030.html
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Военнослужащая РФ о методах мобилизации украинской стороной жителей Донбасса
Военнослужащая РФ о методах мобилизации украинской стороной жителей Донбасса
2023-05-08T07:06
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северодонецк, донбасс, киев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Донбасс, Киев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР
Российская военнослужащая: военкоматы ВСУ имели камеры для "переубеждения" уклонистов
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 8 мая — РИА Новости. В некоторых украинских военкоматах на подконтрольных Киеву территориях Донбасса имелись специальные камеры, в которых местных жителей "убеждали" служить в ВСУ, рассказала РИА Новости российская военнослужащая.
Так, она показала подобную камеру в подвале военкомата Северодонецка
.
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"В комнате содержались те призывники, которые отказывались принимать участие в военных сборах или непосредственно вступать на военную службу. Это место было, скажем, для мягкого внушения, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ", — пояснила собеседница агентства.
О камерах для "перевоспитания" тех, кто не хотел служить в украинской армии, впервые рассказали жители Северодонецка. По их словам, в военкомат могли забрать "для беседы" людей прямо с улицы. В некоторых камерах до сих пор сохранились следы крови.
«
"Один из местных жителей рассказывал о том, что они гуляли в компании, сидели во дворе <…> Подъехали военнослужащие, спросили, почему гуляете, а не вступаете в ряды украинской армии <…> Это было еще осенью 2021 года. Ну, слово за слово, всю компанию забрали и привезли сюда. Тут находилось более 15 человек, с ними проводили разного рода воспитательную работу, что они должны защитить родину и любить Украину", — добавила военнослужащая.
Импровизированные камеры были устроены не только в подвале, но и на улице, во дворе военкомата. Там стоял железный вагон, в котором, по словам местных жителей, запирали в воспитательных целях дезертиров и отказавшихся выполнять приказы. Как отметила собеседница агентства, есть и другие свидетельства того, что к дезертирам и уклонистам применяли физическое насилие вплоть до пыток.
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