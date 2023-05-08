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Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе 14 мая

Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе 14 мая - РИА Новости, 08.05.2023

Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе 14 мая

Лидеры Азербайджана и Армении договорились о встрече в Брюсселе, которая состоится 14 мая, сообщается в официальном заявлении на сайте Совета Европейского... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T23:06

2023-05-08T23:06

2023-05-08T23:19

в мире

азербайджан

армения

эммануэль макрон

олаф шольц

брюссель

евросовет

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры Азербайджана и Армении договорились о встрече в Брюсселе, которая состоится 14 мая, сообщается в официальном заявлении на сайте Совета Европейского Союза. "Лидеры (Азербайджана и Армении - ред.) договорились вновь собраться 14 мая 2023 года на трехсторонней встрече в Брюсселе", - говорится в на сайте Совета. Как отмечается, лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо для обсуждения текущих событий. Кроме того, согласно заявлению, лидеры двух стран встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня 2023 года.Как отмечается в заявлении, председатель Евросовета Шарль Мишель выразил намерение пригласить лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии на вторую встречу на полях следующего саммита ЕПС в Гранаде в октябре 2023 года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

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в мире, азербайджан, армения, эммануэль макрон, олаф шольц, брюссель, евросовет