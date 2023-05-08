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В Херсонской области рассказали об обеспечении бойцов всем необходимым - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/voennosluzhaschie-1870450538.html
В Херсонской области рассказали об обеспечении бойцов всем необходимым
В Херсонской области рассказали об обеспечении бойцов всем необходимым - РИА Новости, 08.05.2023
В Херсонской области рассказали об обеспечении бойцов всем необходимым
Военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, обеспечены всем необходимым в бытовом и военном плане, в ближайшее... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:40
2023-05-08T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, обеспечены всем необходимым в бытовом и военном плане, в ближайшее время им будут поставлены дополнительные противодронные ружья, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Сальдо рассказал, что лично посетил позиции бойцов, пообщался с командованием и личным составом, осмотрел условия размещения. Врио губернатора также отметил, что в инженерном отношении позиции оборудованы надежно. "У бойцов и командиров настроение боевое, моральный дух высок. Готовы правильно и быстро ответить на любое изменение обстановки", - подчеркнул Сальдо.
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области рассказали об обеспечении бойцов всем необходимым

Врио губернатора Сальдо: бойцы обеспечены всем необходимым в бытовом и военном плане

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, обеспечены всем необходимым в бытовом и военном плане, в ближайшее время им будут поставлены дополнительные противодронные ружья, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Сальдо рассказал, что лично посетил позиции бойцов, пообщался с командованием и личным составом, осмотрел условия размещения.
«
"Обсудили вопросы и просьбы военнослужащих. Солдаты обеспечены всем необходимым в военном и бытовом отношении. В ближайшее время также обеспечим для военных дополнительную поставку противодронных ружей", - написал он.
Врио губернатора также отметил, что в инженерном отношении позиции оборудованы надежно. "У бойцов и командиров настроение боевое, моральный дух высок. Готовы правильно и быстро ответить на любое изменение обстановки", - подчеркнул Сальдо.
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7 мая, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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