https://ria.ru/20230508/voennosluzhaschie-1870450538.html

В Херсонской области рассказали об обеспечении бойцов всем необходимым

В Херсонской области рассказали об обеспечении бойцов всем необходимым - РИА Новости, 08.05.2023

В Херсонской области рассказали об обеспечении бойцов всем необходимым

Военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, обеспечены всем необходимым в бытовом и военном плане, в ближайшее... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:40

2023-05-08T12:40

2023-05-08T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, обеспечены всем необходимым в бытовом и военном плане, в ближайшее время им будут поставлены дополнительные противодронные ружья, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Сальдо рассказал, что лично посетил позиции бойцов, пообщался с командованием и личным составом, осмотрел условия размещения. Врио губернатора также отметил, что в инженерном отношении позиции оборудованы надежно. "У бойцов и командиров настроение боевое, моральный дух высок. Готовы правильно и быстро ответить на любое изменение обстановки", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20230507/vagner-1870304016.html

херсонская область

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безопасность, херсонская область , владимир сальдо