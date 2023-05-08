https://ria.ru/20230508/veteran-1870473411.html

Сточетырехлетний ветеран рассказал, как воевал под Одессой и служил в Корее

Сточетырехлетний ветеран рассказал, как воевал под Одессой и служил в Корее - РИА Новости, 08.05.2023

Сточетырехлетний ветеран рассказал, как воевал под Одессой и служил в Корее

Ветеран Великой Отечественной войны, старший матрос Военно-Морского флота СССР Павел Васильевич Данилов, рассказал РИА Новости о своем воинском пути, который... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:30

2023-05-08T15:30

2023-05-08T15:42

одесса

севастополь

николаев (украина)

владимир путин

общество

день победы

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ЛАЗУРНОЕ (Херсонская область), 8 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, старший матрос Военно-Морского флота СССР Павел Васильевич Данилов, рассказал РИА Новости о своем воинском пути, который начался в 1941 году в Одессе и закончился в 1947 году в Корее. Павел Васильевич родился в 1919 году в селе Богородицкое Курской области, в 1939 году его призвали служить на флот, начало войны он встретил на Черном море. "Я как раз находился в Одессе, первый день бомбили Севастополь, на вторую ночь - Одессу. Как раз на вторую ночь я стоял на вахте", - сказал ветеран. Через несколько дней после начала войны Данилова перевели на маяк на Тендровской косе, где он находился до 1942 года. "Уже под Севастополем были бои, а мы еще были под Очаковом в тылу противника. Но немец знал, что небольшая группа находилась на острове, но они не обращали на нас особого внимания. А когда летят на бомбежку, на Севастополь спускаются с бреющим полетом, из пулемета по острову прострочили, поднимались и полетели на бомбежку. Был Петя Костюков, украинец, мы каждую ночь ждали высадку десанта немцев... мы уже с другом договорились: если только немец высадит десант, будем отбиваться до последнего. Гранат у нас было с достатком, и по одной гранате за пояс, потому что они высаживаться будут не меньше 200 человек, а то и больше. А нас двое, что мы им можем сделать? Но будем кидать гранаты, а в безвыходном положении будем себя подрывать, потому что в плен сдаваться никак нельзя", - рассказал Павел Васильевич. После эвакуации с Тендровской косы матрос Данилов продолжил службу в Туапсе на маяке возле порта, который авиация противника бомбила ежедневно. "Когда уже освободили территорию Николаев - Одессу, меня обратно с Кавказа переводят в Николаев. Дают нам катер - и (говорят) разминируйте фарватер. Какие мины остались под водой, надо их было подорвать. Потом меня из Николаева переводят сюда, в Новоалексеевку, сейчас Лазурное... (оттуда) переправляют в Одессу в сборный пункт, вызывают на комиссию (в апреле 1945 года - ред.). Я спрашиваю: "Что дальше будет?", а они говорят: "Будете с японцами воевать". Семьсот матросов отобрали, погрузили на поезд - и на Дальний Восток", - рассказывает ветеран. Весть о Победе над гитлеровской Германией застала в дороге. "В Куйбышеве (ныне Самара - ред.) мы встретили 1 мая. Не доезжая озера Байкал - остановка, небольшой городишко. Подъезжаем - шум, крик, сигналы. Ну, думаю, японцы перешли границу. А когда подъезжаем, кричат: "Победа! Война кончилась!". Нам, конечно, радостно, что война кончилась, но мы-то ехали еще воевать", - вспоминает ветеран. Из Владивостока Данилова отправили на Аляску за американским тральщиком серии, в августе 1945 года его корабль шел в авангарде десанта в тогдашний японский порт Маока на Сахалине. Тральщик разминировал проход для остальных кораблей. "Мои года (сослуживцев того же года рождения - ред.) уже стали с других кораблей демобилизовать до дому, а нас еще не пускают. Командир корабля приходит с базы, читает приказ Сталина: "Тральный состав задержать еще на два года. Пока не отчистятся тихоокеанские воды от мин, демобилизации не будет". И вот до 1947 года, я находился на подрыве электромагнитных мин в Северной Корее, и в 1947 году я только демобилизовался, и прибыл до дому, и кончилась моя воинская служба", - заключил Данилов. За годы войны он был награжден орденами Славы и Отечественной войны, медалью Нахимова, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Одессы", "За оборону Кавказа" и другими боевыми наградами. Сейчас ветеран живет в Лазурном. У него три внука, пять правнуков и два праправнука. После начала специальной военной операции и освобождения Херсонской области российскими вооруженными силами Данилов одним из первых пришел получать российский паспорт. Весной 2023 года президент РФ Владимир Путин пригласил ветерана на парад Победы на Красной площади, однако Данилов не смог поехать по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230508/polk-1870435909.html

одесса

севастополь

николаев (украина)

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104-летний ветеран ВОВ Павел Данилов о своем пути военнослужащего 104-летний ветеран ВОВ Павел Данилов о своем пути военнослужащего 2023-05-08T15:30 true PT4M27S

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одесса, севастополь, николаев (украина), владимир путин, общество, день победы