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Украине разрабатывает новую концепцию безопасности, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.05.2023
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23:22 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870534170.html
Украине разрабатывает новую концепцию безопасности, заявил Зеленский
Украине разрабатывает новую концепцию безопасности, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.05.2023
Украине разрабатывает новую концепцию безопасности, заявил Зеленский
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник заявил, что на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:22
2023-05-08T23:22
украина
владимир зеленский
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник заявил, что на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности. "Еще одно совещание – безопасность, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Он отметил, что новые реформы безопасности коснутся работы школ, экономики, инфраструктуры. Подробности самой реформы и в чем она будет заключаться Зеленский не привел. "Все это будет представлено. Все это будет реализовано", - подытожил он.
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украина, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Вооруженные силы Украины
Украине разрабатывает новую концепцию безопасности, заявил Зеленский

Зеленский: на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник заявил, что на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности.
"Еще одно совещание – безопасность, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Он отметил, что новые реформы безопасности коснутся работы школ, экономики, инфраструктуры.
Подробности самой реформы и в чем она будет заключаться Зеленский не привел.
"Все это будет представлено. Все это будет реализовано", - подытожил он.
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