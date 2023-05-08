https://ria.ru/20230508/ukraina-1870534170.html

Украине разрабатывает новую концепцию безопасности, заявил Зеленский

Украине разрабатывает новую концепцию безопасности, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.05.2023

Украине разрабатывает новую концепцию безопасности, заявил Зеленский

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник заявил, что на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T23:22

2023-05-08T23:22

2023-05-08T23:22

украина

владимир зеленский

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник заявил, что на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности. "Еще одно совещание – безопасность, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Он отметил, что новые реформы безопасности коснутся работы школ, экономики, инфраструктуры. Подробности самой реформы и в чем она будет заключаться Зеленский не привел. "Все это будет представлено. Все это будет реализовано", - подытожил он.

https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870524884.html

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украина, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины