https://ria.ru/20230508/ukraina-1870479682.html
"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве
"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве - РИА Новости, 08.05.2023
"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве
Владимир Зеленский в начале конфликта на Украине пообещал выплаты бойцам ВСУ, но денег армия так и не получила, заявил народный депутат Верховной рады... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:13
2023-05-08T16:13
2023-05-08T16:44
в мире
владимир зеленский
александр бригинец
сергей кривонос
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в начале конфликта на Украине пообещал выплаты бойцам ВСУ, но денег армия так и не получила, заявил народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец в беседе с генерал-майором Сергеем Кривоносом в эфире телеканала "Прямой".По словам политика, в Киеве не раз признавали, что инициатива с выплатами была поспешной и необдуманной, но "больше всего впечатляет отсутствие комментариев от президента страны".Он также добавил, что за год объявленная сумма вдвое потеряла в реальной стоимости.Кривонос согласился с мнением спикера, отметив, что украинская армия перестанет воевать, если солдатам прекратят платить, но правительство не спешит принимать какие-либо меры.
https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870324360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, александр бригинец, сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Александр Бригинец, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Украина, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве
Депутат Рады Бригинец обвинил Зеленского в невыплате ВСУ обещанных год назад денег
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в начале конфликта на Украине пообещал выплаты бойцам ВСУ, но денег армия так и не получила, заявил народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец в беседе с генерал-майором Сергеем Кривоносом в эфире телеканала "Прямой".
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"Зеленский 27 февраля лично заявил, что каждый военный должен получать не меньше ста тысяч гривен (211 тысяч рублей. — Прим. ред.), пока не закончится конфликт. Кабинет министров сразу же поддержал это решение. <…> А сегодня президент молчит об этом", — рассказал он.
По словам политика, в Киеве не раз признавали, что инициатива с выплатами была поспешной и необдуманной, но "больше всего впечатляет отсутствие комментариев от президента страны".
Он также добавил, что за год объявленная сумма вдвое потеряла в реальной стоимости.
Кривонос согласился с мнением спикера, отметив, что украинская армия перестанет воевать, если солдатам прекратят платить, но правительство не спешит принимать какие-либо меры.
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