https://ria.ru/20230508/ukraina-1870479682.html

"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве

"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве - РИА Новости, 08.05.2023

"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве

Владимир Зеленский в начале конфликта на Украине пообещал выплаты бойцам ВСУ, но денег армия так и не получила, заявил народный депутат Верховной рады... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:13

2023-05-08T16:13

2023-05-08T16:44

в мире

владимир зеленский

александр бригинец

сергей кривонос

вооруженные силы украины

украина

верховная рада украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в начале конфликта на Украине пообещал выплаты бойцам ВСУ, но денег армия так и не получила, заявил народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец в беседе с генерал-майором Сергеем Кривоносом в эфире телеканала "Прямой".По словам политика, в Киеве не раз признавали, что инициатива с выплатами была поспешной и необдуманной, но "больше всего впечатляет отсутствие комментариев от президента страны".Он также добавил, что за год объявленная сумма вдвое потеряла в реальной стоимости.Кривонос согласился с мнением спикера, отметив, что украинская армия перестанет воевать, если солдатам прекратят платить, но правительство не спешит принимать какие-либо меры.

https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870324360.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, александр бригинец, сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина, верховная рада украины