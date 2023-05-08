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"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 08.05.2023 (обновлено: 16:44 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870479682.html
"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве
"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве - РИА Новости, 08.05.2023
"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве
Владимир Зеленский в начале конфликта на Украине пообещал выплаты бойцам ВСУ, но денег армия так и не получила, заявил народный депутат Верховной рады... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:13
2023-05-08T16:44
в мире
владимир зеленский
александр бригинец
сергей кривонос
вооруженные силы украины
украина
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в начале конфликта на Украине пообещал выплаты бойцам ВСУ, но денег армия так и не получила, заявил народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец в беседе с генерал-майором Сергеем Кривоносом в эфире телеканала "Прямой".По словам политика, в Киеве не раз признавали, что инициатива с выплатами была поспешной и необдуманной, но "больше всего впечатляет отсутствие комментариев от президента страны".Он также добавил, что за год объявленная сумма вдвое потеряла в реальной стоимости.Кривонос согласился с мнением спикера, отметив, что украинская армия перестанет воевать, если солдатам прекратят платить, но правительство не спешит принимать какие-либо меры.
https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870324360.html
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в мире, владимир зеленский, александр бригинец, сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Александр Бригинец, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Украина, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
"Пообещал и молчит". Необдуманные слова Зеленского вызвали истерику в Киеве

Депутат Рады Бригинец обвинил Зеленского в невыплате ВСУ обещанных год назад денег

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в начале конфликта на Украине пообещал выплаты бойцам ВСУ, но денег армия так и не получила, заявил народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец в беседе с генерал-майором Сергеем Кривоносом в эфире телеканала "Прямой".
«

"Зеленский 27 февраля лично заявил, что каждый военный должен получать не меньше ста тысяч гривен (211 тысяч рублей. — Прим. ред.), пока не закончится конфликт. Кабинет министров сразу же поддержал это решение. <…> А сегодня президент молчит об этом", — рассказал он.

По словам политика, в Киеве не раз признавали, что инициатива с выплатами была поспешной и необдуманной, но "больше всего впечатляет отсутствие комментариев от президента страны".
Он также добавил, что за год объявленная сумма вдвое потеряла в реальной стоимости.
Кривонос согласился с мнением спикера, отметив, что украинская армия перестанет воевать, если солдатам прекратят платить, но правительство не спешит принимать какие-либо меры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлександр БригинецСергей КривоносВооруженные силы УкраиныУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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