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"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине - РИА Новости, 08.05.2023
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12:53 08.05.2023 (обновлено: 15:03 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине - РИА Новости, 08.05.2023
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине
Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:53
2023-05-08T15:03
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге."Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева, — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны", — заявил он. По мнению Борреля, этот раскол будет усугубляться и грозит превратиться в пропасть. "Если оставить в стороне терминологию, мы должны серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. &lt;...&gt; Но главным образом потому, что в этом мире идет битва мнений и, более того, битва предложений", — считает дипломат.При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с миром

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
"Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева, — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны", — заявил он.
По мнению Борреля, этот раскол будет усугубляться и грозит превратиться в пропасть.
"Если оставить в стороне терминологию, мы должны серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. <...> Но главным образом потому, что в этом мире идет битва мнений и, более того, битва предложений", — считает дипломат.
При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.
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В миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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