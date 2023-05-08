https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине - РИА Новости, 08.05.2023
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине
Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:53
2023-05-08T12:53
2023-05-08T15:03
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге."Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева, — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны", — заявил он. По мнению Борреля, этот раскол будет усугубляться и грозит превратиться в пропасть. "Если оставить в стороне терминологию, мы должны серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. <...> Но главным образом потому, что в этом мире идет битва мнений и, более того, битва предложений", — считает дипломат.При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1875_1920x0_80_0_0_c6c2fa99604e0bfca5f4d811c705926d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с миром
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге
.
"Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева, — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны", — заявил он.
По мнению Борреля, этот раскол будет усугубляться и грозит превратиться в пропасть.
"Если оставить в стороне терминологию, мы должны серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. <...> Но главным образом потому, что в этом мире идет битва мнений и, более того, битва предложений", — считает дипломат.
При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.
Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине