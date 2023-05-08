https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html

"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине

"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине - РИА Новости, 08.05.2023

"Глубокое разочарование". Боррель откровенно высказался об Украине

Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:53

2023-05-08T12:53

2023-05-08T15:03

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге."Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева, — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны", — заявил он. По мнению Борреля, этот раскол будет усугубляться и грозит превратиться в пропасть. "Если оставить в стороне терминологию, мы должны серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. <...> Но главным образом потому, что в этом мире идет битва мнений и, более того, битва предложений", — считает дипломат.При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html

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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз