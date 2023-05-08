На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях
"Укрэнерго" сообщило о повреждениях в распределительных электросетях в нескольких областях
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Повреждения в распределительных электросетях зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины и подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области, сообщили в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе.
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"Есть повреждения в распределительных сетях (облэнерго) в Донецкой, Харьковской, (подконтрольной Киеву части – ред.) Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Сейчас на Сумщине обесточенными остаются около тысячи потребителей, на Черниговщине – около 1,2 тысяч потребителей. На Херсонщине... продолжается восстановление питания потребителей", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
По информации компании, производство электроэнергии полностью покрывает потребление.
"Продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. На Украину импорта не происходит", - добавили в "Укрэнерго".