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На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях - РИА Новости, 08.05.2023
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12:47 08.05.2023 (обновлено: 12:48 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870451179.html
На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях
На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях - РИА Новости, 08.05.2023
На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях
Повреждения в распределительных электросетях зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины и подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:47
2023-05-08T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Повреждения в распределительных электросетях зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины и подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области, сообщили в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе. По информации компании, производство электроэнергии полностью покрывает потребление. "Продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. На Украину импорта не происходит", - добавили в "Укрэнерго".
https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях

"Укрэнерго" сообщило о повреждениях в распределительных электросетях в нескольких областях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Повреждения в распределительных электросетях зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины и подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области, сообщили в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе.
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"Есть повреждения в распределительных сетях (облэнерго) в Донецкой, Харьковской, (подконтрольной Киеву части – ред.) Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Сейчас на Сумщине обесточенными остаются около тысячи потребителей, на Черниговщине – около 1,2 тысяч потребителей. На Херсонщине... продолжается восстановление питания потребителей", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

По информации компании, производство электроэнергии полностью покрывает потребление.
"Продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. На Украину импорта не происходит", - добавили в "Укрэнерго".
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