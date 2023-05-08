https://ria.ru/20230508/ukraina-1870451179.html

На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях

На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях - РИА Новости, 08.05.2023

На Украине заявили о повреждении электросетей в нескольких областях

Повреждения в распределительных электросетях зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины и подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:47

2023-05-08T12:47

2023-05-08T12:48

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укрэнерго

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Повреждения в распределительных электросетях зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины и подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области, сообщили в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе. По информации компании, производство электроэнергии полностью покрывает потребление. "Продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. На Украину импорта не происходит", - добавили в "Укрэнерго".

https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго