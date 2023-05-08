https://ria.ru/20230508/ukraina-1870433413.html
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2023
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:17
2023-05-08T10:17
2023-05-08T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
николаевская область
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в Николаевской области в 09.53 (совпадает с мск), а в Кировоградской - в 09.58. Также воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Николаевская область, Украина
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Николаевской и Кировоградской областях
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в Николаевской области в 09.53 (совпадает с мск), а в Кировоградской - в 09.58. Также воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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