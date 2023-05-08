https://ria.ru/20230508/ukraina-1870427560.html

Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы

Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы - РИА Новости, 08.05.2023

Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы

Президент Владимир Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая, следует из указа, опубликованного на сайте его офиса. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:51

2023-05-08T09:51

2023-05-08T10:18

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая, следует из указа, опубликованного на сайте его офиса."Осознавая европейскую идентичность украинского народа <...> постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза", — говорится в документе. Там отмечается, что решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте". Кроме того, Зеленский сообщил, что подал в Верховную раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая.

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html

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в мире, украина, владимир зеленский